Путин рассказал об ожидаемых по итогам встречи с Лукашенко договоренностях
Формирование программ развития Союзного государства не связано с политической конъюнктурой, заявил президент России Владимир Путин в начале переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время – по формированию программ развития Союзного государства – на экспертном, правительственном уровне. Мы на протяжении многих месяцев и, можно сказать, многих лет напряженно работали. Хотел бы сразу отметить: то, о чем мы, надеюсь, договоримся сегодня, не связано с какой-то текущей политической конъюнктурой в наших странах либо с политическим календарем – в преддверии парламентских выборов в России», — сказал Путин в Кремле.
По его словам, в ходе встречи с Лукашенко необходимо «поставить точку по некоторым вопросам» и дать возможность правительствам двух стран финализировать некоторые из договоренностей в ходе завтрашних переговоров в Минске.
«Это очень большая работа. Она главным образом сосредоточена в сфере экономики, финансов, в сфере промышленной политики, что чрезвычайно важно – особенно сегодня, в условиях, когда весь мир сталкивается с проблемами, связанными с последствиями коронавирусной инфекции, которая повлияла и на экономику всех стран: более трех процентов падение мирового ВВП, а торговля еще больше», — отметил президент России.
Белорусский лидер заявил, что рассчитывает на окончательное принятие 28 союзных программ в ходе заседания Высшего Госсовета Союзного государства, которое может пройти в конце октября.
«Мы готовы обсудить уже на последней стадии 28 программ – это очень много, это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества. Правильно вы сказали: чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их, и если они принимают, то на ВГС, на Высшем Госсовете [Союзного государства России и Республики Беларусь], – как мы договаривались с вами, когда мы определим время, может быть в конце октября, – примем окончательно эти программы», — отметил он, охарактеризовав подписание этих программ как «прорыв во многих сферах».
При этом Лукашенко согласился с тезисом Путина о том, что планируемые между сторонами договоренности не связаны с политической конъюнктурой. Народы России и Белоруссии, по его словам, являются «практически едиными», они оценят результаты работы президентов двух стран.
«При чем тут выборы? Если мы что-то хорошее сделали, пусть это будет подарок к этому большому празднику предвыборному, если народ это оценит. Людям виднее, поэтому что тут… Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны, только вместе, только в союзе – родные государства, близкие народы, народы практически единые, народ от одного корня – русские и белорусы. Мы делаем свое дело, а они пускай уже нас оценивают», — подчеркнул он.
Во время прошлого визита Лукашенко в Россию в середине июля белорусский лидер встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Как позже пояснили в пресс-службе Лукашенко, в результате переговоров Минск и Москва завершили работу над союзными программами по налогам и таможне и нашли окончательное решение спора о налоговом маневре в области нефтепереработки. Кроме того, в Кремле подтвердили, что главы государств договорились о сохранении цены на газ для республики в 2022 г. на уровне 2021 г.
В августе Лукашенко сообщил, что Минск попросил Москву выделить кредит почти на $1 млрд через Евразийский банк развития на борьбу с пандемией коронавируса взамен $900 млн, которые в марте 2020 г. отказался предоставить республике Международный валютный фонд. 8 сентября российский министр финансов Антон Силуанов в ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме допустил выделение Белоруссии дополнительной финансовой помощи, так как она находится «в непростом положении».