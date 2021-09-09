Путин рассказал об ожидаемых по итогам встречи с Лукашенко договоренностях

«Мы готовы обсудить уже на последней стадии 28 программ – это очень много, это основные крупные темы и направления нашего сотрудничества. Правильно вы сказали: чтобы дать возможность правительствам завтра еще раз на экспертном и правительственном уровне рассмотреть их, и если они принимают, то на ВГС, на Высшем Госсовете [Союзного государства России и Республики Беларусь], – как мы договаривались с вами, когда мы определим время, может быть в конце октября, – примем окончательно эти программы», — отметил он, охарактеризовав подписание этих программ как «прорыв во многих сферах».