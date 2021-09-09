Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Кроме того, в начале августа Лукашенко сообщил, что Минск попросил Москву выделить кредит почти на $1 млрд через Евразийский банк развития (ЕАБР) на борьбу с пандемией коронавируса взамен $900 млн, которые в марте 2020 г. отказался предоставить республике Международный валютный фонд. 8 сентября министр финансов России Антон Силуанов в ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме допустил выделение Белоруссии дополнительной финансовой помощи, так как она находится «в непростом положении», но не уточнил ее размер. Перед этим белорусский министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» заявил, что Минск прорабатывает вопрос о привлечении кредитов Евразийского банка развития (ЕАБР) и экспортно-импортного банка Китая на реконструкцию дорог.