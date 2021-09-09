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Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Ведомости

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали встречу в Кремле. Она происходит в закрытом режиме, передает «РИА Новости».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что в ходе встречи не планируется подписание документов, касающихся интеграции двух стран, а также обсуждение признания Минском нахождения Крыма в составе России. Предполагается, что будет затронута международная проблематика, в частности ситуация в Афганистане в канун саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе.

По итогам переговоров запланирована пресс-конференция. До этого Лукашенко заявил, что союзные программы по российско-белорусской интеграции будут подписаны в октябре — ноябре на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Кроме того, в начале августа Лукашенко сообщил, что Минск попросил Москву выделить кредит почти на $1 млрд через Евразийский банк развития (ЕАБР) на борьбу с пандемией коронавируса взамен $900 млн, которые в марте 2020 г. отказался предоставить республике Международный валютный фонд. 8 сентября министр финансов России Антон Силуанов в ходе пленарной сессии на Московском финансовом форуме допустил выделение Белоруссии дополнительной финансовой помощи, так как она находится «в непростом положении», но не уточнил ее размер. Перед этим белорусский министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» заявил, что Минск прорабатывает вопрос о привлечении кредитов Евразийского банка развития (ЕАБР) и экспортно-импортного банка Китая на реконструкцию дорог. 

Во время прошлого визита Лукашенко в Россию в середине июля белорусский лидер встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Как позже пояснили в пресс-службе Лукашенко, в результате переговоров Минск и Москва завершили работу над союзными программами по налогам и таможне и нашли окончательное решение спора о налоговом маневре в области нефтепереработки. Кроме того, в Кремле подтвердили, что главы государств договорились о сохранении цены на газ для республики в 2022 г. на уровне 2021 г.

Ранее по теме: Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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