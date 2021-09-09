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Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «БелТА».

«Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск», — говорится в сообщении. Переговоры пройдут в Кремле сегодня во второй половине дня. Президенты обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, и другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Предполагается, что также будет затронута международная проблематика, в частности ситуация в Афганистане.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что в ходе встречи не планируется подписание документов, касающихся интеграции двух стран. По итогам переговоров запланирована пресс-конференция. 

Во время прошлого визита Лукашенко в Россию в середине июля белорусский лидер встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Как позже пояснили в пресс-службе Лукашенко, в результате переговоров Минск и Москва завершили работу над союзными программами по налогам и таможне и нашли окончательное решение спора о налоговом маневре в области нефтепереработки. Кроме того, в Кремле подтвердили, что главы государств договорились о сохранении цены на газ для республики в 2022 г. на уровне 2021 г.

Ранее по теме: Путин не будет обсуждать с Лукашенко признание Крыма Белоруссией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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