Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «БелТА».
«Самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск», — говорится в сообщении. Переговоры пройдут в Кремле сегодня во второй половине дня. Президенты обсудят 28 союзных программ, подготовленных правительствами двух стран, и другие актуальные вопросы двусторонней повестки дня. Предполагается, что также будет затронута международная проблематика, в частности ситуация в Афганистане.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что в ходе встречи не планируется подписание документов, касающихся интеграции двух стран. По итогам переговоров запланирована пресс-конференция.
Во время прошлого визита Лукашенко в Россию в середине июля белорусский лидер встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Как позже пояснили в пресс-службе Лукашенко, в результате переговоров Минск и Москва завершили работу над союзными программами по налогам и таможне и нашли окончательное решение спора о налоговом маневре в области нефтепереработки. Кроме того, в Кремле подтвердили, что главы государств договорились о сохранении цены на газ для республики в 2022 г. на уровне 2021 г.