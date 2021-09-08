Путин не будет обсуждать признание Крыма Белоруссией с Лукашенко
Президент России Владимир Путин не будет затрагивать вопрос признания Крыма российским на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 9 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, так вопрос не ставится. И президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает ли оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает. Но президент Путин никогда сам этот вопрос не затрагивает», — ответил Песков.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх». При этом неофициально о том, что Крым — фактически российская территория, белорусский президент сказал еще в 2014 г.
Позднее глава МИДа России Сергей Лавров ответил, что, согласно договору о Союзном государстве, в него входят территории России и Белоруссии в соответствии с их законодательством. По российскому законодательству Крым является частью России и входит в Союзное государство.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.