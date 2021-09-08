Путин не будет обсуждать признание Крыма Белоруссией с Лукашенко

«Нет, так вопрос не ставится. И президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает ли оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает. Но президент Путин никогда сам этот вопрос не затрагивает», — ответил Песков.