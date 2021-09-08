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Путин не будет обсуждать признание Крыма Белоруссией с Лукашенко

Ведомости

Президент России Владимир Путин не будет затрагивать вопрос признания Крыма российским на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 9 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, так вопрос не ставится. И президент Путин никогда так вопрос не ставил. Это суверенное дело любого государства, желает ли оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает. Но президент Путин никогда сам этот вопрос не затрагивает», — ответил Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх». При этом неофициально о том, что Крым — фактически российская территория, белорусский президент сказал еще в 2014 г. 

Позднее глава МИДа России Сергей Лавров ответил, что, согласно договору о Союзном государстве, в него входят территории России и Белоруссии в соответствии с их законодательством. По российскому законодательству Крым является частью России и входит в Союзное государство.  

Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.

Ранее по теме: Лавров ответил на слова Лукашенко о признании Крыма
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных