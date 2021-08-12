Лавров ответил на слова Лукашенко о признании Крыма

«У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 г. он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и РФ в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству, Республика Крым - это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — пояснил Лавров (цитата по «РИА Новости»).