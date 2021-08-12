Лавров ответил на слова Лукашенко о признании Крыма
Территория Крыма является частью России, которая входит в Союзное государство с Белоруссией, ответил глава МИД Сергей Лавров на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым частью России, когда на полуостров начнет поставлять свою продукцию «последний российский олигарх». При этом неофициально о том, что Крым — фактически российская территория, белорусский президент сказал еще в 2014 г.
«У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 г. он действует. В соответствии с этим договором территорией Союзного государства является территория Республики Беларусь и РФ в соответствии с их законодательством. По нашему законодательству, Республика Крым - это территория Российской Федерации и входит в Союзное государство вместе с нашими белорусскими друзьями», — пояснил Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.