Лукашенко назвал новый срок утверждения программ интеграции с Россией

Стороны обсуждают политическую интеграцию двух стран с 1999 г. Во время прошлого визита Лукашенко в Россию в середине июля белорусский лидер встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Как позже пояснили в пресс-службе Лукашенко, в результате переговоров Минск и Москва завершили работу над союзными программами по налогам и таможне и нашли окончательное решение спора о налоговом маневре в области нефтепереработки. Кроме того, в Кремле подтвердили, что главы государств договорились о сохранении цены на газ для республики в 2022 г. на уровне 2021 г.