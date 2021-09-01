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Лукашенко назвал новый срок утверждения программ интеграции с Россией

Ведомости

Созданные на основе дорожных карт союзные программы по интеграции России и Белоруссии будут приняты на заседании Высшего госсовета Союзного государства в октябре-ноябре, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

«Если мы договоримся окончательно с президентом России 9-го [сентября], то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете», — сказал Лукашенко (цитата по «БелТА»). Агентство пояснило, что заседание Высшего госсовета Союзного государства хотят провести в октябре — ноябре.

«Это уже будут подписанные договоры к исполнению. Не просто карты, по которым кто-то идти будет», — пояснил Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что три года назад, в 2019 г., работа по интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства была возобновлена им и Путиным, «реагируя на требования народов» двух стран.

«Как-то все замылили, не было ярких прорывных движений», — описал Лукашенко процесс интеграции России и Белоруссии в 1999-2019 гг.

Накануне, 31 августа, ТАСС сообщил со ссылкой на заявление посла Белоруссии в России Владимир Семашко, что Лукашенко и президент России Владимир Путин во время встречи 9 сентября в Москве обсудят все дорожные карты интеграции двух стран и 10 сентября подпишут их. Точной цитаты о дате подписания агентство не дало. Однако позже посольство Белоруссии заявило, что слова представителя страны в Москве были «не совсем корректно» переданы СМИ.

«Посольство ещё раз уточняет, что совместная работа сторон над союзными программами интеграции продолжается в конструктивном ключе», — пояснили в белорусской дипмиссии. Там добавили, что о результатах работы над дорожными картами будет доложено Лукашенко и Путину перед их очной встречей 9 сентября.

Стороны обсуждают политическую интеграцию двух стран с 1999 г. Во время прошлого визита Лукашенко в Россию в середине июля белорусский лидер встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Как позже пояснили в пресс-службе Лукашенко, в результате переговоров Минск и Москва завершили работу над союзными программами по налогам и таможне и нашли окончательное решение спора о налоговом маневре в области нефтепереработки. Кроме того, в Кремле подтвердили, что главы государств договорились о сохранении цены на газ для республики в 2022 г. на уровне 2021 г.

Ранее по теме: Путин и Лукашенко 9 сентября подпишут план по интеграции России и Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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