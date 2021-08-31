Путин и Лукашенко 9 сентября подпишут план по интеграции России и Белоруссии
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи 9 сентября в Москве подпишут все дорожные карты интеграции двух стран, сообщил посол Белоруссии в России Владимир Семашко.
«Мы, слава Богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем, и уже 9-го числа президенты [РФ и Белоруссии] встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции», — рассказал Семашко (цитата по ТАСС).
Стороны обсуждают политическую интеграцию двух стран с 1999 г. Во время прошлого визита Лукашенко в Россию в середине июля белорусский лидер встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Как позже пояснили в пресс-службе Лукашенко, в результате переговоров Минск и Москва завершили работу над союзными программами по налогам и таможне и нашли окончательное решение спора о налоговом маневре в области нефтепереработки. Кроме того, в Кремле подтвердили, что главы государств договорились о сохранении цены на газ для республики в 2022 г. на уровне 2021 г.
Путин и Лукашенко также заявили о том, что дали поручения правительствам подготовить совместный план противодействия санкциям Запада, а также обсудили наращивание присутствия НАТО на территории Украины, в южных областях которой тогда шли совместные учения украинских военнослужащих и подразделений армий альянса.