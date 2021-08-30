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В Белоруссии назвали дату встречи Путина и Лукашенко

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу 9 сентября в Москве, сообщает белорусское агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве. Дата была согласована главами государств сегодня во время телефонного разговора», — говорится в сообщении агентства.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров двух стран состоится в первой декаде сентября.

«В первой декаде сентября планируются контакты с президентом Белоруссии. Планируется его рабочий визит, и в том числе в плане подготовки к этому визиту велось обсуждение текущих вопросов», — сказал Песков. Он не уточнил повестку встречи двух лидеров.

Во время прошлого визита Лукашенко в Россию в середине июля белорусский лидер встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Как позже пояснили в пресс-службе Лукашенко, в результате переговоров Минск и Москва завершили работу над союзными программами по налогам и таможне и нашли окончательное решение спора о налоговом маневре в области нефтепереработки. Кроме того, в Кремле подтвердили, что главы государств договорились о сохранении цены на газ для республики в 2022 г. на уровне 2021 г.

Путин и Лукашенко также заявили о том, что дали поручения правительствам подготовить совместный план противодействия санкциям Запада, а также обсудили наращивание присутствия НАТО на территории Украины, в южных областях которой тогда шли совместные учения украинских военнослужащих и подразделений армий альянса.

Ранее сегодня в рамках телефонного разговора Путин поздравил Лукашенко с 67-летием. До этого он отправил белорусскому лидеру поздравительную телеграмму, где оценил его усилия по интеграции.

Ранее по теме: Путин поздравил Лукашенко с 67-летием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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