В Белоруссии назвали дату встречи Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут встречу 9 сентября в Москве, сообщает белорусское агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
«Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 9 сентября в Москве. Дата была согласована главами государств сегодня во время телефонного разговора», — говорится в сообщении агентства.
Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что встреча лидеров двух стран состоится в первой декаде сентября.
«В первой декаде сентября планируются контакты с президентом Белоруссии. Планируется его рабочий визит, и в том числе в плане подготовки к этому визиту велось обсуждение текущих вопросов», — сказал Песков. Он не уточнил повестку встречи двух лидеров.
Во время прошлого визита Лукашенко в Россию в середине июля белорусский лидер встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Как позже пояснили в пресс-службе Лукашенко, в результате переговоров Минск и Москва завершили работу над союзными программами по налогам и таможне и нашли окончательное решение спора о налоговом маневре в области нефтепереработки. Кроме того, в Кремле подтвердили, что главы государств договорились о сохранении цены на газ для республики в 2022 г. на уровне 2021 г.
Путин и Лукашенко также заявили о том, что дали поручения правительствам подготовить совместный план противодействия санкциям Запада, а также обсудили наращивание присутствия НАТО на территории Украины, в южных областях которой тогда шли совместные учения украинских военнослужащих и подразделений армий альянса.
Ранее сегодня в рамках телефонного разговора Путин поздравил Лукашенко с 67-летием. До этого он отправил белорусскому лидеру поздравительную телеграмму, где оценил его усилия по интеграции.