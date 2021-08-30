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Путин поздравил Лукашенко с 67-летием

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил белорусского президента Александра Лукашенко с днем рождения. Ему исполнилось 67 лет, из которых 27 он является президентом.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с Днём рождения», — говорится в сообщении на сайте Кремля. До этого Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму, где подчеркнул высокую оценку его усилий по «укреплению союзнических отношений между нашими странами и продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве».

Кроме того, в сегодняшнем разговоре были затронуты «некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящих контактов в различных форматах». Деталей обсуждения в Кремле не привели.

Лукашенко родился 30 августа 1954 в поселке Копысь Витебской области Белорусской СССР. В начале 1980-х гг. он проходил службу в Советской армии на должности замкомандира танковой роты по политической работе. С конца 1980-х гг. по 1994 г. был директором совхоза. Политическую деятельность начал в 1989 г., став депутатом Верховного совета СССР. Выступал против Беловежских соглашений 1991 г., создания Белоруссией собственных вооруженных сил и национальной валюты. В 1991-1994 гг. находился в оппозиции тогдашнему руководству страны, возглавлял временную комиссию Верховного Совета страны по борьбе с коррупцией.

Лукашенко находится во главе Белоруссии с июля 1994 г., когда стал президентом с 80,1% голосов. По аналогичным (80,1%) официальным результатам выборов августа 2020 г. возглавил государство в шестой раз, после чего в стране начались массовые акции протеста оппозиции, сопровождавшиеся человеческими жертвами. Лукашенко находится в должности главы государства дольше всех действующих глав государств Евразии (кроме монархов и Высшего руководителя Ирана) — 27 лет. Путину, который с перерывом в 2009-2012 гг. находится на посту президента России с 2000 г., в октябре этого года исполнится 69 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных