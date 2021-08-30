Путин поздравил Лукашенко с 67-летием

Лукашенко находится во главе Белоруссии с июля 1994 г., когда стал президентом с 80,1% голосов. По аналогичным (80,1%) официальным результатам выборов августа 2020 г. возглавил государство в шестой раз, после чего в стране начались массовые акции протеста оппозиции, сопровождавшиеся человеческими жертвами. Лукашенко находится в должности главы государства дольше всех действующих глав государств Евразии (кроме монархов и Высшего руководителя Ирана) — 27 лет. Путину, который с перерывом в 2009-2012 гг. находится на посту президента России с 2000 г., в октябре этого года исполнится 69 лет.