СВР сравнила обстановку на Украине с ситуацией в Грузии перед войной 2008 года
Политика США и Европейского союза приводит к усилению чувства вседозволенности и безнаказанности у Киева, аналогичная ситуация была в Грузии в преддверии войны, которую развязали грузинские власти в 2008 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.
«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда (президент Грузии) Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», — говорится в заявлении.
22 ноября Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев исключил возможность использования российских вооруженных сил на юго-востоке Украины. Он отметил, что «Россия ни разу ни на кого не нападала»: в Грузии в 2008 г. проводилась операция по принуждению к миру, а в случае с Крымом и юго-востоком Украины «российские Вооруженные силы в принципе не использовались».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что количество провокаций со стороны Киева в Донбассе значительно растет. Они осуществляются с применением вооружения, которое поставляется Киеву странами НАТО, отметил представитель Кремля.