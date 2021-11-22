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СВР сравнила обстановку на Украине с ситуацией в Грузии перед войной 2008 года

Ведомости

Политика США и Европейского союза приводит к усилению чувства вседозволенности и безнаказанности у Киева, аналогичная ситуация была в Грузии в преддверии войны, которую развязали грузинские власти в 2008 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда (президент Грузии) Михаил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», — говорится в заявлении.

22 ноября Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев исключил возможность использования российских вооруженных сил на юго-востоке Украины. Он отметил, что «Россия ни разу ни на кого не нападала»: в Грузии в 2008 г. проводилась операция по принуждению к миру, а в случае с Крымом и юго-востоком Украины «российские Вооруженные силы в принципе не использовались».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что количество провокаций со стороны Киева в Донбассе значительно растет. Они осуществляются с применением вооружения, которое поставляется Киеву странами НАТО, отметил представитель Кремля.

Ранее по теме: Косачев исключил использование вооруженных сил РФ на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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