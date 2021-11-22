СВР сравнила обстановку на Украине с ситуацией в Грузии перед войной 2008 года

22 ноября Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев исключил возможность использования российских вооруженных сил на юго-востоке Украины. Он отметил, что «Россия ни разу ни на кого не нападала»: в Грузии в 2008 г. проводилась операция по принуждению к миру, а в случае с Крымом и юго-востоком Украины «российские Вооруженные силы в принципе не использовались».