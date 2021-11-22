ОПЕК+ может пересмотреть параметры сделки в случае распродажи нефтяных резервов

По словам источников издания, это может произойти уже 2 декабря, когда состоится следующее заседание министров стран ОПЕК+. На ноябрьском заседании члены организации договорились не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежнего плана по ежемесячному увеличению добычи на 400 000 баррелей в сутки, пока не исчерпается принятое ранее ограничение на 5,8 млн б/с (это должно произойти в сентябре 2022-го).