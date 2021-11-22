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ОПЕК+ может пересмотреть параметры сделки в случае распродажи нефтяных резервов

Ведомости

ОПЕК+ может изменить параметры своего соглашения по восстановлению добычи нефти, если одни из крупных импортеров запустит распродажу стратегических нефтяных резервов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на делегатов стран — участниц нефтяного альянса.

По словам источников издания, это может произойти уже 2 декабря, когда состоится следующее заседание министров стран ОПЕК+. На ноябрьском заседании члены организации договорились не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежнего плана по ежемесячному увеличению добычи на 400 000 баррелей в сутки, пока не исчерпается принятое ранее ограничение на 5,8 млн б/с (это должно произойти в сентябре 2022-го).

С просьбой увеличить поставки сверх плана к альянсу обращались США — цены на топливо на американских АЗС выросли с начала года на 62% (в среднем до $3,41 за галлон по состоянию на 22 ноября против $2,11 год назад). Администрация президента Джо Байдена связывает это подорожание с нежеланием нефтедобывающих стран повышать уровень добычи.

После отказа ОПЕК+ увеличить производство США обратились к ряду крупнейших потребителей нефти, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею, высвободить часть своих стратегических резервов, чтобы увеличить предложение и снизить цены на мировом рынке. Пока все эти страны изучают возможность распродажи нефти из запасов.

Ранее по теме: Reuters: Япония ищет способы обойти лимит на продажу запасов нефти после просьбы США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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