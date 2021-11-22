ОПЕК+ может пересмотреть параметры сделки в случае распродажи нефтяных резервов
ОПЕК+ может изменить параметры своего соглашения по восстановлению добычи нефти, если одни из крупных импортеров запустит распродажу стратегических нефтяных резервов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на делегатов стран — участниц нефтяного альянса.
По словам источников издания, это может произойти уже 2 декабря, когда состоится следующее заседание министров стран ОПЕК+. На ноябрьском заседании члены организации договорились не ускорять наращивание добычи нефти и не отходить от прежнего плана по ежемесячному увеличению добычи на 400 000 баррелей в сутки, пока не исчерпается принятое ранее ограничение на 5,8 млн б/с (это должно произойти в сентябре 2022-го).
С просьбой увеличить поставки сверх плана к альянсу обращались США — цены на топливо на американских АЗС выросли с начала года на 62% (в среднем до $3,41 за галлон по состоянию на 22 ноября против $2,11 год назад). Администрация президента Джо Байдена связывает это подорожание с нежеланием нефтедобывающих стран повышать уровень добычи.
После отказа ОПЕК+ увеличить производство США обратились к ряду крупнейших потребителей нефти, включая Китай, Индию, Японию и Южную Корею, высвободить часть своих стратегических резервов, чтобы увеличить предложение и снизить цены на мировом рынке. Пока все эти страны изучают возможность распродажи нефти из запасов.