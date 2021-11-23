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Песков оценил слова Лукашенко об условиях переговоров с оппозицией

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявив, что начнет переговоры с лидером оппозиции республики Светланой Тихановской только после того, как президент России Владимир Путин сделает то же самое с основателем ФБК (признан в России НКО-иноагентом и запрещенной экстремистской организацией, ликвидирован решением суда) Алексеем Навальным, указал на невозможность диалога с несогласными. Об этом сообщил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 

«По всей видимости, Александр Григорьевич весьма красочно таким образом заявил о категорической невозможности и отсутствии какой-либо темы для разговора с госпожой Тихановской. Именно так, наверное, это нужно трактовать. Это первое.  Но в остальном президент Белоруссии сам решает, с кем ему вести диалог и для чего», — сказал Песков.

18 ноября Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел сказал, что в Белоруссии остаются проблемы, хотя ситуация несколько «успокоилась». «Мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией», — отметил глава государства.

Вчера Лукашенко дал интервью BBC, во время которого журналист напомнил ему о словах российского президента. Лукашенко, в свою очередь, сказал, что ему лично Путин «ничего не советовал», добавив также, что, «как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров», он «мгновенно» начнет диалог с Тихановской.

Песков, комментируя тот факт, что Путин высказал свою позицию в отношении Белоруссии публично, но не дал совет в беседе с Лукашенко, указал на невозможность какого-либо давления. «Президент Белоруссии, президент суверенной страны, сам определяет, с кем ему вести диалог, и ради чего, и для чего», — подчеркнул Песков.

Светлана Тихановская — супруга белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского, который был задержан в мае 2020 г., за три месяца до начала президентских выборов в республике. После этих событий его жена официально зарегистрировалась как кандидат на пост главы государства. Выборы в Белоруссии состоялись 9 августа прошлого года. По официальным данным, на них победил Лукашенко, набрав более 80% голосов. 

Когда результаты были представлены, в стране начались массовые протесты. На фоне этого Тихановская создала Координационный совет оппозиции. В декабре 2020 г. генпрокуратура Белоруссии возбудила против нее и других членов Координационного совета уголовное дело о создании экстремистского формирования и руководстве им. В марте 2021 г. генпрокуратура также возбудила в отношении Тихановской уголовное дело о подготовке теракта, а в октябре — о «самовольном присвоении власти». Тихановская покинула страну и на данный момент находится в Литве.

Ранее по теме: В Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал Светланы Тихановской

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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