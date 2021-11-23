Песков оценил слова Лукашенко об условиях переговоров с оппозицией

Когда результаты были представлены, в стране начались массовые протесты. На фоне этого Тихановская создала Координационный совет оппозиции. В декабре 2020 г. генпрокуратура Белоруссии возбудила против нее и других членов Координационного совета уголовное дело о создании экстремистского формирования и руководстве им. В марте 2021 г. генпрокуратура также возбудила в отношении Тихановской уголовное дело о подготовке теракта, а в октябре — о «самовольном присвоении власти». Тихановская покинула страну и на данный момент находится в Литве.