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В Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал Светланы Тихановской

Ведомости

Суд Центрального района Минска признал Telegram-канал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской экстремистским. Об этом сообщили в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) страны. 

Там отметили, что подписка на Telegram-каналы и чаты, которые признали экстремистскими, также «влечет ответственность». 

13 октября в ГУБОПе сообщили, что подписчики Telegram-каналов, признанных властями экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования (ст. 361-1 УК РБ). Санкция по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы. 

«ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями», — говорилось в заявлении МВД Белоруссии. 

По данным на 13 октября, в Белоруссии более 100 каналов были признаны экстремистскими. В их числе — канал издания Tut.by, канал объединения экс-сотрудников силовых структур Беларуси BYPOL и канал NEXTA. 

Светлана Тихановская — супруга белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского, который был задержан в мае 2020 г., за три месяца до начала президентских выборов. После его задержания Тихановская официально зарегистрировалась как кандидат в президенты. После выборов, по официальным итогам которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты. На фоне этого Тихановской был создан Координационный совет оппозиции. В декабре 2020 г. Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской и других членов Координационного совета уголовное дело о создании экстремистского формирования и руководстве им. В марте 2021 г. Генпрокуратура также возбудила в отношении Тихановской уголовное дело о подготовке теракта, а в октябре — о «самовольном присвоении власти». На данный момент Тихановская покинула страну и находится в Литве. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных