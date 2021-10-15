В Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал Светланы Тихановской
Суд Центрального района Минска признал Telegram-канал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской экстремистским. Об этом сообщили в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) страны.
Там отметили, что подписка на Telegram-каналы и чаты, которые признали экстремистскими, также «влечет ответственность».
13 октября в ГУБОПе сообщили, что подписчики Telegram-каналов, признанных властями экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как участники экстремистского формирования (ст. 361-1 УК РБ). Санкция по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
«ГУБОП начинает работу по признанию незарегистрированных групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе в мессенджерах и социальных сетях, экстремистскими формированиями», — говорилось в заявлении МВД Белоруссии.
По данным на 13 октября, в Белоруссии более 100 каналов были признаны экстремистскими. В их числе — канал издания Tut.by, канал объединения экс-сотрудников силовых структур Беларуси BYPOL и канал NEXTA.
Светлана Тихановская — супруга белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского, который был задержан в мае 2020 г., за три месяца до начала президентских выборов. После его задержания Тихановская официально зарегистрировалась как кандидат в президенты. После выборов, по официальным итогам которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты. На фоне этого Тихановской был создан Координационный совет оппозиции. В декабре 2020 г. Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской и других членов Координационного совета уголовное дело о создании экстремистского формирования и руководстве им. В марте 2021 г. Генпрокуратура также возбудила в отношении Тихановской уголовное дело о подготовке теракта, а в октябре — о «самовольном присвоении власти». На данный момент Тихановская покинула страну и находится в Литве.