В Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал Светланы Тихановской

Светлана Тихановская — супруга белорусского оппозиционного политика Сергея Тихановского, который был задержан в мае 2020 г., за три месяца до начала президентских выборов. После его задержания Тихановская официально зарегистрировалась как кандидат в президенты. После выборов, по официальным итогам которых победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты. На фоне этого Тихановской был создан Координационный совет оппозиции. В декабре 2020 г. Генпрокуратура Белоруссии возбудила против Тихановской и других членов Координационного совета уголовное дело о создании экстремистского формирования и руководстве им. В марте 2021 г. Генпрокуратура также возбудила в отношении Тихановской уголовное дело о подготовке теракта, а в октябре — о «самовольном присвоении власти». На данный момент Тихановская покинула страну и находится в Литве.