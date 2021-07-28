Байден встретился с Тихановской в Белом доме
Президент США Джо Байден провел встречу с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Белом доме. Об этом Байден сообщил в Twitter-аккаунте президента США.
«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Белоруссии в его стремлении к демократии и универсальным правам человека», — написал Байден.
Тихановская выступала в качестве кандидата в президенты Белоруссии на выборах, которые прошли в августе 2020 г. На них она набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан. Оппозиция не признала результатов голосования, заявив, что на выборах победила Тихановская, и потребовала провести новые. После выборов в стране начались массовые акции протеста и столкновения с силовиками, которые продолжались несколько месяцев.
5 июля офис экс-кандидата в президенты Белоруссии получил официальный дипломатический статус в Литве. В Белоруссии против Тихановской возбуждено уголовное дело по статье о призывах к свержению конституционного строя (ч. 3 ст. 361 УК Белоруссии). Также она является фигурантом уголовного дела по факту создания экстремистского формирования и руководства им (ст. 361-2 УК Белоруссии).