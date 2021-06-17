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Песков сообщил о невозможности сближения позиций РФ и США по Белоруссии

Ведомости

Позиции России и США по ситуации в Белоруссии сблизить невозможно, это выяснилось на встрече российского президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Естественно, расхождения по Белоруссии было констатировано, что это вот то самое место, где, наверное, вряд ли нужно пытаться сблизить позиции — это невозможно», — сказал Песков.

Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве накануне, 16 июня. Саммит продлился более трех часов. Кроме Белоруссии на ней обсуждались также проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.

Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне.

Политическая ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов в августе 2020 г. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко официально проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан.

После этого в стране начались массовые акции протеста, продолжавшиеся несколько месяцев. Оппозиция заявляла, что на самом деле на выборах победила Тихановская и требовала провести новые выборы. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда она сейчас ведет оппозиционную деятельность. Ряд видных оппозиционеров сейчас находится под арестом. Ситуация вокруг Белоруссии также усложнилась после вынужденной посадки самолета Ryanair.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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