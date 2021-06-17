Песков сообщил о невозможности сближения позиций РФ и США по Белоруссии
Позиции России и США по ситуации в Белоруссии сблизить невозможно, это выяснилось на встрече российского президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Об этом в эфире «Эха Москвы» сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Естественно, расхождения по Белоруссии было констатировано, что это вот то самое место, где, наверное, вряд ли нужно пытаться сблизить позиции — это невозможно», — сказал Песков.
Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве накануне, 16 июня. Саммит продлился более трех часов. Кроме Белоруссии на ней обсуждались также проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.
Кроме того, Путин и Байден договорились о продолжении диалога по вопросам контроля за стратегическими вооружениями и по вопросам кибербезопасности. В короткой совместной декларации повторяется положение аналогичного документа 1985 г. СССР и США о невозможности победы в ядерной войне.
Политическая ситуация в Белоруссии обострилась после президентских выборов в августе 2020 г. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей, в то время как за действующего президента Александра Лукашенко официально проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан.
После этого в стране начались массовые акции протеста, продолжавшиеся несколько месяцев. Оппозиция заявляла, что на самом деле на выборах победила Тихановская и требовала провести новые выборы. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда она сейчас ведет оппозиционную деятельность. Ряд видных оппозиционеров сейчас находится под арестом. Ситуация вокруг Белоруссии также усложнилась после вынужденной посадки самолета Ryanair.