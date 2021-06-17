Песков сообщил о невозможности сближения позиций РФ и США по Белоруссии

После этого в стране начались массовые акции протеста, продолжавшиеся несколько месяцев. Оппозиция заявляла, что на самом деле на выборах победила Тихановская и требовала провести новые выборы. Сама Тихановская после этого переехала в Литву, откуда она сейчас ведет оппозиционную деятельность. Ряд видных оппозиционеров сейчас находится под арестом. Ситуация вокруг Белоруссии также усложнилась после вынужденной посадки самолета Ryanair.