Байден рассказал о договоренностях с Путиным

«Я рад, что мы согласились сегодня запустить двусторонний диалог по стратегической стабильности. В переводе с дипломатического языка это означает, что наши военные эксперты и дипломаты будут вместе работать над механизмом, который будет способствовать установлению контроля над новыми опасными и сложными видами оружия, которые появляются сейчас», – сказал Байден, отметив, что отношения России и США должны быть предсказуемыми и стабильными.