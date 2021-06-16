Байден рассказал о договоренностях с Путиным
Президент США Джо Байден заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным запустить двусторонний диалог по стратегической стабильности. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.
«Я рад, что мы согласились сегодня запустить двусторонний диалог по стратегической стабильности. В переводе с дипломатического языка это означает, что наши военные эксперты и дипломаты будут вместе работать над механизмом, который будет способствовать установлению контроля над новыми опасными и сложными видами оружия, которые появляются сейчас», – сказал Байден, отметив, что отношения России и США должны быть предсказуемыми и стабильными.
Байден также заявил Путину, что критическая инфраструктура не должна становиться объектом кибератак или других нападений. «Мы договорились поставить задачу экспертам обеих стран, чтобы разработать конкретные понятия того, что нельзя трогать, и чтобы изучить конкретные случаи [кибератак на инфраструктуру] в любой из наших стран», – рассказал он.
Президенты России и США в ходе переговоров уделили внимание широкому спектру вопросов, добавил Байден. В частности, отметили необходимость возобновления работы гуманитарных коридоров в Сирии и недопущения получения Ираном ядерного оружия, обсудили сотрудничество в Арктике, которая должна остаться зоной, свободной от военного противостояния. Разговор также коснулся ситуации в Афганистане и поиска способов избежать роста террористической активности в стране, из которой США выводят свои войска. «Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане не произошло роста террористической активности», – подчеркнул Байден.
Он также заявил об обсуждении с Путиным «более сложных» тем. Американский лидер выразил приверженность территориальной целостности Украины и необходимости исполнять Минские соглашения. Он также рассказал президенту России об обеспокоенности США по поводу ситуации в Белоруссии.
Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве. Сначала лидеры провели беседу в узком составе — в присутствии только министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. Она началась около 14:30 мск. В этом формате встреча продлилась 1 час 45 минут. После этого состоялись переговоры в расширенном формате.