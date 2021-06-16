Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Политика

Байден рассказал о договоренностях с Путиным

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным запустить двусторонний диалог по стратегической стабильности. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам переговоров с российским лидером.

«Я рад, что мы согласились сегодня запустить двусторонний диалог по стратегической стабильности. В переводе с дипломатического языка это означает, что наши военные эксперты и дипломаты будут вместе работать над механизмом, который будет способствовать установлению контроля над новыми опасными и сложными видами оружия, которые появляются сейчас», – сказал Байден, отметив, что отношения России и США должны быть предсказуемыми и стабильными.

Байден также заявил Путину, что критическая инфраструктура не должна становиться объектом кибератак или других нападений. «Мы договорились поставить задачу экспертам обеих стран, чтобы разработать конкретные понятия того, что нельзя трогать, и чтобы изучить конкретные случаи [кибератак на инфраструктуру] в любой из наших стран», – рассказал он.

Президенты России и США в ходе переговоров уделили внимание широкому спектру вопросов, добавил Байден. В частности, отметили необходимость возобновления работы гуманитарных коридоров в Сирии и недопущения получения Ираном ядерного оружия, обсудили сотрудничество в Арктике, которая должна остаться зоной, свободной от военного противостояния. Разговор также коснулся ситуации в Афганистане и поиска способов избежать роста террористической активности в стране, из которой США выводят свои войска. «Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане не произошло роста террористической активности», – подчеркнул Байден.

Он также заявил об обсуждении с Путиным «более сложных» тем. Американский лидер выразил приверженность территориальной целостности Украины и необходимости исполнять Минские соглашения. Он также рассказал президенту России об обеспокоенности США по поводу ситуации в Белоруссии.

Встреча Путина и Байдена состоялась на вилле Ла Гранж в Женеве. Сначала лидеры провели беседу в узком составе — в присутствии только министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена, а также переводчиков. Она началась около 14:30 мск. В этом формате встреча продлилась 1 час 45 минут. После этого состоялись переговоры в расширенном формате.

Ранее по теме: Россия и США договорились о возвращении послов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных