Песков опроверг причастность Москвы к «гаванскому синдрому» у дипломатов США

«Мы никакого отношения к этому не имеем», — подчеркнул Песков. По его словам, директор ЦРУ Уильям Бернс не обсуждал «гаванский синдром» у американских дипломатов и сотрудников разведки с президентом Владимиром Путиным и другими собеседниками. «Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь в Москве, и с главой государства она не затрагивалась. Что касается содержания разговоров Бернса с его коллегами в специальных службах, то здесь мне сказать нечего, это непубличная информация», — рассказал Песков.