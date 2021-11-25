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Песков опроверг причастность Москвы к «гаванскому синдрому» у дипломатов США

Ведомости

Россия не имеет никакого отношения к «гаванскому синдрому» у американских дипломатов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя материал The Washington Post.

«Мы никакого отношения к этому не имеем», — подчеркнул Песков. По его словам, директор ЦРУ Уильям Бернс не обсуждал «гаванский синдром» у американских дипломатов и сотрудников разведки с президентом Владимиром Путиным и другими собеседниками. «Эта тема никоим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса здесь в Москве, и с главой государства она не затрагивалась. Что касается содержания разговоров Бернса с его коллегами в специальных службах, то здесь мне сказать нечего, это непубличная информация», — рассказал Песков.

Ранее The Washington Post опубликовала материал, в котором говорится, что во время визита в Москву директор ЦРУ Бернс предупредил руководство ФСБ и СВР России, что Москву ждут последствия, если окажется, что она стоит за инцидентами со здоровьем американских дипломатов под названием «гаванский синдром». 

Власти России и раньше отрицали причастность к инцидентам с «гаванским синдромом». Он был назван так в честь столицы Кубы, где дипломаты и шпионы США впервые в 2016 г. сообщили о необычных симптомах — от головных болей и проблем со зрением до головокружений и травм головного мозга. 

Ранее по теме: WP: директор ЦРУ предупредил Москву о последствиях из-за «гаванского синдрома»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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