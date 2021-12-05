Лавров: Украину надо заставлять выполнять минские договоренности

«Если ее оставить наедине с собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять. Именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», — заявил Лавров.