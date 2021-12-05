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Лавров: Украину надо заставлять выполнять минские договоренности

Ведомости

Украина не собирается следовать минским договоренностям по собственной воле, поэтому ее надо заставлять это сделать. Такое заявление в воскресенье сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Если ее оставить наедине с собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять. Именно для этого и был создан нормандский формат, но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», — заявил Лавров.

Первые минские соглашения в сентябре 2014 г. подписала трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ). Они окончили активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры «нормандской четверки» приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».

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В ноябре посольство России в США положительно оценило заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. 

«Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки администрации США. Прежде всего о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж минских соглашений», — говорилось в сообщении посольства. 

В посольстве подчеркнули, что договоренности 2015 г. имеют юридически обязывающий характер. Россия рассчитывает, что власти США «прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском».

Ларов ранее говорил, что Киев становится все более наглым по отношению к минским договоренностям и к России. 1 декабря в ходе «Правительственного часа» в Совете Федерации он отметил, что Париж и Берлин уже «многие годы» обещают Москве «вразумить» Киев, однако этого не происходит. В итоге МИД был вынужден обнародовать переписку с французским и немецким коллегами по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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