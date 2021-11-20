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Политика

Посольство РФ попросило США повлиять на Украину для выполнения минских соглашений

Ведомости

Посольство России в США положительно оценило заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о поддержке наращивания усилий по урегулированию конфликта на Донбассе в соответствии с минскими договоренностями. Комментарий посольства опубликован на Facebook.

«Можем только приветствовать логику, когда вместо заезженных русофобских штампов эксперты дают взвешенные и разумные подсказки Администрации США. Прежде всего, о том, что Киев должен наконец прекратить саботаж Минских соглашений», — говорится в сообщении посольства. 

В Посольстве подчеркивают, что договоренности, одобренные в 2015 г. резолюцией Совета безопасности ООН, имеют юридически обязывающий характер. Россия рассчитывает, что власти США «прислушаются к здравым суждениям и окажут влияние на стратпартнера для выполнения им своих обязательств в тесной координации с Донецком и Луганском».

Ранее по теме: Путин назвал внутриукраинский кризис далеким от разрешения

В четверг президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ назвал внутриукраинский кризис далеким от разрешения. Киев, по словам российского лидера, демонстративно не выполняет свои обязательства как по минскому комплексу мер, так и договоренностям, достигнутым в «нормандском формате». Переговоры по разрешению кризиса заходят в тупик из-за того, что Франция и ФРГ потакают курсу киевского руководства на демонтаж этих договоренностей.

Ранее МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии. Свой шаг ведомство объяснило тем, что «в последнее время позиция России, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в «нормандском формате» подвергаются искажению». В своих письмах коллегам министр обращал внимание на важность содержания любых возможных дискуссий в рамках «нормандского формата». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных