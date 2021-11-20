Посольство РФ попросило США повлиять на Украину для выполнения минских соглашений

В четверг президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ назвал внутриукраинский кризис далеким от разрешения. Киев, по словам российского лидера, демонстративно не выполняет свои обязательства как по минскому комплексу мер, так и договоренностям, достигнутым в «нормандском формате». Переговоры по разрешению кризиса заходят в тупик из-за того, что Франция и ФРГ потакают курсу киевского руководства на демонтаж этих договоренностей.