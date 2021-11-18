Путин назвал внутриукраинский кризис далеким от разрешения

11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Украине подрывают выполнение минских соглашений при попустительстве Парижа. В свою очередь, комментируя заявления Франции о том, что Москва отказалась участвовать во встрече в «нормандском формате» 11 ноября, российский министр ответил, что «это не те манеры, которые мы привыкли ожидать от французских партнеров».