Путин назвал внутриукраинский кризис далеким от разрешения
Президент России Владимир Путин считает внутриукраинский кризис далеким от разрешения. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии МИД России, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
«В числе наиболее острых и чувствительных, конечно, для нас это прежде всего внутриукраинский кризис. Пока он далек от разрешения, к сожалению», — сказал Путин.
Киев, по словам российского лидера, демонстративно не выполняет свои обязательства как по минскому комплексу мер, так и договоренностям, достигнутым в «нормандском формате». Переговоры по разрешению кризиса заходят в тупик из-за того, что Франция и ФРГ потакают курсу киевского руководства на демонтаж этих договоренностей.
«Западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море и в других регионах, близких к нашим границам», — отметил глава государства.
11 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Украине подрывают выполнение минских соглашений при попустительстве Парижа. В свою очередь, комментируя заявления Франции о том, что Москва отказалась участвовать во встрече в «нормандском формате» 11 ноября, российский министр ответил, что «это не те манеры, которые мы привыкли ожидать от французских партнеров».
В сентябре 2014 г. трехсторонняя контактная группа (уполномоченные России, Украины и ОБСЕ) подписала первые минские соглашения, окончившие активную часть боевых действий на юго-востоке Украины, шедших с апреля того же года. Вторые минские соглашения остановили эскалацию конфликта в феврале 2015 г. в районе Дебальцево. В декабре 2019 г. в Париже лидеры нормандской четверки приняли коммюнике, согласно которому минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины «продолжают быть основой работы формата».