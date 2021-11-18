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Захарова ответила на статью La Reppublica о военных на границе с Украиной

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «восхитительной чушью» статью главного редактора газеты La Reppublica Маурицио Молинари о российских военных на границе с Украиной. 

«Такой восхитительной чуши я давно не видела. Понимаю, почему никто из ваших подчиненных материал не подписал, и эту позорную миссию взяли на себя лично вы. Никто из уважающих себя журналистов не захотел бы, чтобы под заголовком "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу" стояло его имя», — отметила Захарова.

Она опровергла заявление Молинари о создании российской военной базы в 260 км от границы с Украиной и заявила, что Минобороны передислоцирует российских военных на своей территории, что не нарушает требований международных обязательств. Также Захарова опровергла информацию о вмешательстве России в 2014 г. после поражения на выборах президента ее кандидата и о том, что Россия угрожает вторжением на Украину, чтобы держать под страхом президента Владимира Зеленского. 

1 ноября американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые предположительно указывают на стягивание российских войск и военной техники к украинской границе. В материале приводятся снимки бронетанковых частей, артиллерии и пехоты, якобы сделанные в понедельник, 1 ноября, компанией Maxar Technologies в районе Ельни в Смоленской области (граничит с Белоруссией, но от Украины отделяется Брянской областью).

31 октября The Washington Post также сообщила о переброске российских военных к границе с Украиной после проведения учений «Запад-2021», которые завершились 15 сентября. По данным украинских властей, российские военные не вывели технику из учебных центров у границы, а многие подразделения не вернулись в места постоянной дислокации, и в настоящее время в этом районе развернуто от 80 000 до 90 000 российских военнослужащих.

В понедельник в минобороны Украины опровергли эту информацию. Комментируя публикацию Politico, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные материалы «некачественным вбросом» и призвал не обращать внимания на такие статьи. Он также заявил, что Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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