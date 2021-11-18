Захарова ответила на статью La Reppublica о военных на границе с Украиной

Она опровергла заявление Молинари о создании российской военной базы в 260 км от границы с Украиной и заявила, что Минобороны передислоцирует российских военных на своей территории, что не нарушает требований международных обязательств. Также Захарова опровергла информацию о вмешательстве России в 2014 г. после поражения на выборах президента ее кандидата и о том, что Россия угрожает вторжением на Украину, чтобы держать под страхом президента Владимира Зеленского.