FT узнал, что власти США убедили ЕС в планах России напасть на Украину
Власти США с помощью необычно широкого раскрытия данных разведки смогли убедить Евросоюз в том, что Россия якобы готовится к вторжению на Украину, сообщила газета Financial Times.
Издание отметило, что это заставило ЕС поддержать идею необходимости серьезных санкций для сдерживания России. По данным издания, власти США передали членам НАТО и ЕС отчеты американской разведки по дипломатическим каналам. По словам одного из собеседников издания, количество материалов было «всеобъемлющим». Их объем вызван тем, что изначально некоторые европейский страны не доверяли заявлениям США о подготовке России к вторжению, заявили четыре источника.
Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских солдат и офицеров.
На прошлой неделе заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила ввести «невиданные ранее» экономические санкции в отношении России в случае агрессии против Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал принять ответные меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет таких планов и что она не представляет угрозы для других стран мира. Сам Путин подчеркнул, что ранее также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло.