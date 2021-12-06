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FT узнал, что власти США убедили ЕС в планах России напасть на Украину

Ведомости

Власти США с помощью необычно широкого раскрытия данных разведки смогли убедить Евросоюз в том, что Россия якобы готовится к вторжению на Украину, сообщила газета Financial Times. 

Издание отметило, что это заставило ЕС поддержать идею необходимости серьезных санкций для сдерживания России. По данным издания, власти США передали членам НАТО и ЕС отчеты американской разведки по дипломатическим каналам. По словам одного из собеседников издания, количество материалов было «всеобъемлющим». Их объем вызван тем, что изначально некоторые европейский страны не доверяли заявлениям США о подготовке России к вторжению, заявили четыре источника.

Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских солдат и офицеров. 

На прошлой неделе заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила ввести «невиданные ранее» экономические санкции в отношении России в случае агрессии против Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал принять ответные меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет таких планов и что она не представляет угрозы для других стран мира. Сам Путин подчеркнул, что ранее также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло.

Ранее по теме: AP: разведка США ожидает наступления России на Украину в начале 2022 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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