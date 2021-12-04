AP: разведка США ожидает наступления России на Украину в начале 2022 года

Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских солдат и офицеров.