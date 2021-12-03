Байден пообещал разработать меры для защиты Украины в случае конфликта с Россией
Американская администрация разрабатывает ряд мер для недопущения возможной военной агрессии России в отношении Украины. Об этом рассказал журналистам президент США Джо Байден.
«Я нахожусь в постоянном контакте с нашими союзниками в Европе, с украинцами. Государственный секретарь [Энтони Блинкен] и советник по национальной безопасности [Джейк Салливан] принимают активное участие», — сказал Байден.
«Чем я занимаюсь, так это разработкой того, что, как я полагаю, станет наиболее всесторонним, обстоятельным комплексом инициатив, призванных сделать для [президента России Владимира] Путина очень сложным то, что, как опасаемся, он может сделать», — добавил американский президент. Детали обсуждений он раскрывать не стал.
Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских солдат и офицеров.
На этой неделе США заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила ввести «невиданные ранее» экономические санкции в отношении России в случае агрессии против Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал принять ответные меры.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее также сообщил, что страны НАТО обмениваются разведданными о действиях России и обсуждают возможности введения экономических санкций и политических мер. При этом он напомнил, что Киев может рассчитывать на «всестороннюю поддержку» НАТО, но не на гарантии коллективной обороны, предусмотренные только для членов блока.