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Политика

Байден пообещал разработать меры для защиты Украины в случае конфликта с Россией

Ведомости

Американская администрация разрабатывает ряд мер для недопущения возможной военной агрессии России в отношении Украины. Об этом рассказал журналистам президент США Джо Байден.

«Я нахожусь в постоянном контакте с нашими союзниками в Европе, с украинцами. Государственный секретарь [Энтони Блинкен] и советник по национальной безопасности [Джейк Салливан] принимают активное участие», — сказал Байден.

«Чем я занимаюсь, так это разработкой того, что, как я полагаю, станет наиболее всесторонним, обстоятельным комплексом инициатив, призванных сделать для [президента России Владимира] Путина очень сложным то, что, как опасаемся, он может сделать», — добавил американский президент. Детали обсуждений он раскрывать не стал.

Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских солдат и офицеров. 

На этой неделе США заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила ввести «невиданные ранее» экономические санкции в отношении России в случае агрессии против Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал принять ответные меры.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее также сообщил, что страны НАТО обмениваются разведданными о действиях России и обсуждают возможности введения экономических санкций и политических мер. При этом он напомнил, что Киев может рассчитывать на «всестороннюю поддержку» НАТО, но не на гарантии коллективной обороны, предусмотренные только для членов блока.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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