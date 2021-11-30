Глава минфина США заявила об уместности финансового давления на РФ из-за Украины

Аналогичный материал опубликовал The New York Times. Кроме того, газета Financial Times написала, что британская армия планирует разместить свою военную технику в Германии для укрепления НАТО в связи с возможной войной между Россией и Украиной. В то же время издание The Wall Street Journal сообщало, что США не удалось убедить ряд европейских партнеров в том, что Россия намерена вторгнуться на Украину.