Глава минфина США заявила об уместности финансового давления на РФ из-за Украины
США было бы уместно оказывать финансовое давление на Россию из-за якобы наращивания Москвой военного присутствия на границе с Украиной, заявила министр финансов США Джанет Йеллен, слова которой передает ТАСС.
В ходе слушаний в комитете по банковским, жилищным и городским делам Сената Конгресса США один из сенаторов призвал Минфин «направить жесткий сигнал» и оказывать «значительное и ощутимое финансовое давление» на Россию в связи с ситуацией у границ с Украиной.
«Я согласна с тем, что это уместно», — ответила глава Минфина. «Мы очень четко осознаем, что происходит, и мы участвуем в дискуссиях на тему того, каким будет уместный набор шагов», — добавила она.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию.
Аналогичный материал опубликовал The New York Times. Кроме того, газета Financial Times написала, что британская армия планирует разместить свою военную технику в Германии для укрепления НАТО в связи с возможной войной между Россией и Украиной. В то же время издание The Wall Street Journal сообщало, что США не удалось убедить ряд европейских партнеров в том, что Россия намерена вторгнуться на Украину.
По данным FT, Киев заявил, что на севере, востоке и юге Донбасса якобы сосредоточены около 114 000 военнослужащих, преимущественно русскоязычных. При этом 7 ноября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис президента Украины не располагает данными о том, что российская армия скапливает силы возле границы республики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами, а сам президент России Владимир Путин охарактеризовал такие статьи как алармистские.