Путин прокомментировал сообщения о вводе российских войск на Украину
О возможном вводе российской армии на территорию Украины говорили и раньше, но этого так и не произошло, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».
«О возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года — мы проводили учения "Запад 2021", но, как видим, этого не случилось», — сказал он. По словам Путина, дело не в том, чтобы вводить войска на Украину или нет, «воевать или не воевать», «а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности».
Если все будут нацелены на это, ни у кого не будет угроз безопасности, отметил глава государства. При этом, по его словам, сейчас в непризнанных республиках ДНР и ЛНР постоянно создаются угрозы для людей из-за передвижения украинских военных рядом с данными территориями.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию. Аналогичный материал опубликовала The New York Times. Кроме того, Financial Times написала, что британская армия планирует разместить свою военную технику в Германии для укрепления НАТО в связи с возможной войной между Россией и Украиной.
По данным FT, Киев заявил, что на севере, востоке и юге Донбасса сосредоточены около 114 000 военнослужащих, преимущественно русскоязычных. При этом 7 ноября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис президента Украины не располагает данными о том, что российская армия скапливает силы возле границы республики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами, а Путин охарактеризовал их как алармистские.