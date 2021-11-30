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Путин прокомментировал сообщения о вводе российских войск на Украину

Ведомости

О возможном вводе российской армии на территорию Украины говорили и раньше, но этого так и не произошло, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«О возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года — мы проводили учения "Запад 2021", но, как видим, этого не случилось», — сказал он. По словам Путина, дело не в том, чтобы вводить войска на Украину или нет, «воевать или не воевать», «а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности».

Если все будут нацелены на это, ни у кого не будет угроз безопасности, отметил глава государства. При этом, по его словам, сейчас в непризнанных республиках ДНР и ЛНР постоянно создаются угрозы для людей из-за передвижения украинских военных рядом с данными территориями. 

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию. Аналогичный материал опубликовала The New York Times. Кроме того, Financial Times написала, что британская армия планирует разместить свою военную технику в Германии для укрепления НАТО в связи с возможной войной между Россией и Украиной. 

По данным FT, Киев заявил, что на севере, востоке и юге Донбасса сосредоточены около 114 000 военнослужащих, преимущественно русскоязычных. При этом 7 ноября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис президента Украины не располагает данными о том, что российская армия скапливает силы возле границы республики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами, а Путин охарактеризовал их как алармистские.

Ранее по теме: В Пентагоне обвинили Россию в продолжении наращивания сил у границы с Украиной

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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