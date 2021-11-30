Путин прокомментировал сообщения о вводе российских войск на Украину

«О возможном вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года — мы проводили учения "Запад 2021", но, как видим, этого не случилось», — сказал он. По словам Путина, дело не в том, чтобы вводить войска на Украину или нет, «воевать или не воевать», «а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности».