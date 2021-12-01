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Политика

США пригрозили России новыми санкциями в случае конфликта с Украиной

Ведомости

США введут «невиданные ранее» экономические санкции в отношении России в случае агрессии против Украины. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе выступления на «Киевском форуме безопасности».

«Мы решительны в своем послании Москве: если они снова попытаются дестабилизировать ситуацию на Украине и используют свои силы для агрессии против нее, то будут приняты серьезные экономические меры и санкции, которых еще не было в прошлом», — сказала Нуланд.

Дипломат добавила, что все члены НАТО проявляют солидарность в этом вопросе, как и в поддержке суверенитета Украины. Она призвала Киев вести себя сдержанно и не поддаваться на «провокации» России.

По словам Нуланд, переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе зашли в тупик. «Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 гг., когда мы заменили нормандский формат, работая параллельно с Киевом, — сказала она. — Я думаю, что мы готовы это делать. Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях».

В ноябре в западных СМИ появились сообщения о переброске российских военнослужащих и вооружений к границам Украины якобы с целью подготовки к последующему вторжению в страну. Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки сообщал о возможном наступлении российских войск на территорию Украины с трех направлений, в том числе с территории Белоруссии и из Крыма. Россия категорически отрицает планы военной агрессии и заявляет о стягивании украинских войск и военной техники НАТО к российским рубежам. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, численность группировки украинских войск в зоне конфликта уже достигла 125 000 человек, что составляет половину всего личного состава вооруженных сил страны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что страны НАТО обмениваются разведданными о действиях России и обсуждают возможности введения экономических санкций и политических мер. При этом он напомнил, что Украина может рассчитывать на «всестороннюю поддержку» альянса, но не на гарантии коллективной обороны, предусмотренные для членов военного блока.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных