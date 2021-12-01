США пригрозили России новыми санкциями в случае конфликта с Украиной

По словам Нуланд, переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе зашли в тупик. «Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 гг., когда мы заменили нормандский формат, работая параллельно с Киевом, — сказала она. — Я думаю, что мы готовы это делать. Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях».