Боррель предупредил о последствиях в случае агрессии против Украины
Любая агрессия в отношении Украины будет иметь «решительные последствия», заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, слова которого передает «РИА Новости».
«Мы стараемся сделать что-то, чтобы избежать кризиса. Этот кризис необходимо предотвратить, поскольку, если он начнется, ему будет очень сложно противостоять. Все должно быть сделано для того, чтобы всем было ясно, что любая агрессия против Украины будет иметь жесткий ответ. Об этом мы поговорим сегодня (с главами МИД НАТО. – Ред.)», — сказал глава европейской дипломатии перед совместным заседанием с главами МИД стран НАТО в Риге.
1 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вооруженные силы Украины увеличивают количество техники и личного состава в зоне конфликта на юго-востоке страны. По ее словам, группировка войск уже достигает 125 000 человек.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию.
Аналогичные материалы опубликовали некоторые другие западные издания. При этом 7 ноября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис президента Украины не располагает данными о том, что российская армия скапливает силы возле границы республики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такие статьи как алармистские.