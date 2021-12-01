Боррель предупредил о последствиях в случае агрессии против Украины

«Мы стараемся сделать что-то, чтобы избежать кризиса. Этот кризис необходимо предотвратить, поскольку, если он начнется, ему будет очень сложно противостоять. Все должно быть сделано для того, чтобы всем было ясно, что любая агрессия против Украины будет иметь жесткий ответ. Об этом мы поговорим сегодня (с главами МИД НАТО. – Ред.)», — сказал глава европейской дипломатии перед совместным заседанием с главами МИД стран НАТО в Риге.