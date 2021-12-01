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Захарова заявила о стягивании украинской армии к Донбассу

Ведомости

Вооруженные силы Украины увеличивает количество техники и личного состава в зоне конфликта на юго-востоке страны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вооруженные силы Украины наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск Украины в зоне конфликта уже достигает 125 000 человек, а это, если кто не знает, половина всего состава Вооруженных сил Украины», — сказала Захарова на брифинге.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США предоставили европейским партнерам данные своей разведки о том, что Россия якобы наращивает войска для подготовки к быстрому и крупномасштабному вторжению на территорию Украины с нескольких сторон, в том числе из Крыма и через Белоруссию.

Аналогичный материал опубликовала The New York Times. Кроме того, сегодня Financial Times написала, что британская армия планирует разместить свою военную технику в Германии для укрепления НАТО в связи с возможной войной между Россией и Украиной. В то же время The Wall Street Journal писала, что США не удалось убедить ряд европейских партнеров в том, что Россия намерена вторгнуться на Украину.

По данным FT, Киев заявил, что на севере, востоке и юге Донбасса якобы сосредоточены около 114 000 военнослужащих, преимущественно русскоязычных. При этом 7 ноября пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что офис президента Украины не располагает данными о том, что российская армия скапливает силы возле границы республики. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал подобные публикации вбросами. Президент России Владимир Путин охарактеризовал такие статьи как алармистские.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных