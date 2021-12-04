Газета
Политика

Байден заявил об отказе признавать «красные линии» России

Ведомости

Американский президент США Джо Байден заявил, что не уважает ничьи красные линии в контексте Украины. Так он ответил журналистам на вопрос о негативном отношении Москвы к приближению инфраструктуры НАТО к российским границам и размещению на территории Украины ударных комплексов и гиперзвукового оружия. 

«Я не признаю ничью красную линию», — сказал Байден. Он также выразил надежду, что предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на российско-украинской границе будет долгим. 

«Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — сказал президент США (цитата по ТАСС).

Дата встречи двух президентов предварительно утверждена, она пройдет по видеосвязи, сообщил накануне помощник Путина Юрий Ушаков. Встреча состоится после визита президента России в Индию, которая запланирована на 6 декабря. 

Ранее по теме: Байден пообещал разработать меры для защиты Украины в случае конфликта с Россией

По словам Ушакова, лидеры России и США в ходе беседы обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине.

Также Путин и Байден затронут вопрос стратегической стабильности. Речь идет о предложении российского президента по проведению переговоров о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории. 

О том, что размещение военной инфраструктуры стран Запада на Украине для России может быть «красной линией», Путин говорил на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

«Они [красные линии] в известной степени носят умозрительный характер... Отношения между Россией и западным сообществом, коллективным Западом, в 1990-е гг. – в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Вот кто может ответить на этот вопрос? А ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х гг. Мы были почти союзниками», — сказал Путин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных