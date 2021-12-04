Байден заявил об отказе признавать «красные линии» России
Американский президент США Джо Байден заявил, что не уважает ничьи красные линии в контексте Украины. Так он ответил журналистам на вопрос о негативном отношении Москвы к приближению инфраструктуры НАТО к российским границам и размещению на территории Украины ударных комплексов и гиперзвукового оружия.
«Я не признаю ничью красную линию», — сказал Байден. Он также выразил надежду, что предстоящий разговор с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на российско-украинской границе будет долгим.
«Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — сказал президент США (цитата по ТАСС).
Дата встречи двух президентов предварительно утверждена, она пройдет по видеосвязи, сообщил накануне помощник Путина Юрий Ушаков. Встреча состоится после визита президента России в Индию, которая запланирована на 6 декабря.
По словам Ушакова, лидеры России и США в ходе беседы обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине.
Также Путин и Байден затронут вопрос стратегической стабильности. Речь идет о предложении российского президента по проведению переговоров о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории.
«Они [красные линии] в известной степени носят умозрительный характер... Отношения между Россией и западным сообществом, коллективным Западом, в 1990-е гг. – в начале 2000-х были практически безоблачными. Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Вот кто может ответить на этот вопрос? А ответа здравого нет, не существует. У нас была почти идиллическая картина взаимоотношений, особенно в середине 90-х гг. Мы были почти союзниками», — сказал Путин.