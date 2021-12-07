Трамп назвал переговоры Путина и Байдена «неравным матчем» для США

Одной из главных тем обсуждения будут «двусторонние отношения как таковые», включая функционирование дипломатических ведомств. Эта тема в настоящее время считается наиболее кризисной, подчеркнул Песков. Главы государств также обсудят женевские договоренности, в повестку могут войти ситуации в Афганистане, Иране и Ливии.