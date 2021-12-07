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Трамп назвал переговоры Путина и Байдена «неравным матчем» для США

Ведомости

Экс-президент США Дональд Трамп сравнил предстоящий разговор президентов России и США Владимир Путина и Джо Байдена с «матчем» не в пользу последнего. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsmax.

«Это не тот матч, который вообще следовало допускать. Все равно что выставить "Патриотов Новой Англии" против школьной команды», — подчеркнул бизнесмен.

Трамп также заявил, что во времена его президентского срока политика, проводимая по отношению к России и КНР, была более жесткой по сравнению с действиями администрации Байден. 

Встреча президентов России и США по видеосвязи запланирована 7 декабря в режиме видеоконференции. Начало объявлено в 18:00.

Пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков ранее заявил, что никакого прямого эфира беседы двух президентов не запланировано, однако будут представлены «первые кадры общения». 

Одной из главных тем обсуждения будут «двусторонние отношения как таковые», включая функционирование дипломатических ведомств. Эта тема в настоящее время считается наиболее кризисной, подчеркнул Песков. Главы государств также обсудят женевские договоренности, в повестку могут войти ситуации в Афганистане, Иране и Ливии.

Администрация Байдена в свою очередь хочет вынести на обсуждение ситуацию на Украине и активность российских войск около ее границ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных