Чего ждут эксперты от переговоров Путина и Байдена

В вопросе о нерасширении НАТО, скорее всего, никаких гарантий Байден Путину не даст, да и в целом Украина и так уже де-факто свободно «осваивается» альянсом в военном плане. Так что здесь речь может идти скорее о договоренности об избежании инцидентов, подобных прохождению британского эсминца у крымского мыса Фиолент, договоренностях не размещать постоянные иностранные контингенты и базы на украинской территории, а также уведомлять об учениях, их районах, не заходить в пространство, которое Россия считает своим, – в первую очередь море и небо вокруг Крыма. В то же время санкции – как действующие, так и анонсируемые, в том числе из-за напряженности вокруг Украины, – вряд ли будут обсуждаться в разговоре двух лидеров, это как раз и есть инструмент давления.