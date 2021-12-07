В Кремле оценили возможность «прорыва» по итогам переговоров Путина и Байдена

Песков отметил, что Путин и Байден нацелены на обсуждение вопросов и не хотят заводить ситуацию в тупик. Путин неоднократно говорил, что Россия ищет хороших и предсказуемых отношений с США и не собирается ни на кого нападать. Однако у РФ есть свои озабоченности и «красные линии», которые будут обсуждаться во время переговоров.