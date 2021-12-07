В Кремле оценили возможность «прорыва» по итогам переговоров Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ждать прорывов от предстоящих переговоров Путина и президента США Джо Байдена.
«Это рабочий разговор в очень сложный период, который осуществляется, эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная, и, конечно, это требует личного обсуждения на высшем уровне», — отметил он.
Песков отметил, что Путин и Байден нацелены на обсуждение вопросов и не хотят заводить ситуацию в тупик. Путин неоднократно говорил, что Россия ищет хороших и предсказуемых отношений с США и не собирается ни на кого нападать. Однако у РФ есть свои озабоченности и «красные линии», которые будут обсуждаться во время переговоров.
В Кремле подчеркнули, что Путин видит смысл в проведении переговоров с президентом США, несмотря на риторику американской стороны.
«Смысл есть разговаривать в любом случае, и на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина, он готов к разговору, но разговор должен быть взаимно уважительным, и в разговоре партеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга. Я не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующие разъяснения», — заявил Песков. Разговор Путина и Байдена состоится 7 декабря по видео-конференц-связи.