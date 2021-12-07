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В Кремле оценили возможность «прорыва» по итогам переговоров Путина и Байдена

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ждать прорывов от предстоящих переговоров Путина и президента США Джо Байдена.

«Это рабочий разговор в очень сложный период, который осуществляется, эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарная, и, конечно, это требует личного обсуждения на высшем уровне», — отметил он.

Песков отметил, что Путин и Байден нацелены на обсуждение вопросов и не хотят заводить ситуацию в тупик. Путин неоднократно говорил, что Россия ищет хороших и предсказуемых отношений с США и не собирается ни на кого нападать. Однако у РФ есть свои озабоченности и «красные линии», которые будут обсуждаться во время переговоров. 

В Кремле подчеркнули, что Путин видит смысл в проведении переговоров с президентом США, несмотря на риторику американской стороны.

«Смысл есть разговаривать в любом случае, и на этом основывается дипломатическое мировоззрение президента Путина, он готов к разговору, но разговор должен быть взаимно уважительным, и в разговоре партеры все-таки должны учитывать интересы и озабоченности друг друга. Я не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующие разъяснения», — заявил Песков. Разговор Путина и Байдена состоится 7 декабря по видео-конференц-связи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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