Песков оценил возможность новых антироссийских санкций со стороны США
Кремль не видел косвенных подтверждений от Белого дома, что США введут новые санкции в отношении России, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать. Что касается увлечения санкциями, то мы знаем пристрастия эти американской стороны к таким санкционным упражнениям. В этом плане, конечно, предсказуемость американской стороны оставляет желать лучшего», — сказал он.
Вчера CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обсуждает вопрос о введении новых санкций против России для предотвращения потенциального «вторжения» ее войск на Украину. Отмечалось, что ограничения могут коснуться «ближайшего окружения» президента России Владимира Путина и энергетических компаний. Предполагается также отключение страны от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на суверенный долг. В частности, США обсуждают возможность лишения российских энергетических компаний доступа к долговым рынкам, писал телеканал.
Комментируя это, Песков отметил, что не знает, «утка ли это» или «целенаправленный слив». Он отметил, что «не стал бы на это реагировать». «Много сейчас всего и правдивого, и лживого публикуется», — добавил пресс-секретарь.
На прошлой неделе заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила ввести «невиданные ранее» экономические санкции в отношении России в случае ее агрессии в отношении Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал принять ответные меры. Песков заявил, что у России нет таких планов и она не представляет угрозы для других государств. Сам Путин ранее отметил, что прежде также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло.