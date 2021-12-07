Песков оценил возможность новых антироссийских санкций со стороны США

На прошлой неделе заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила ввести «невиданные ранее» экономические санкции в отношении России в случае ее агрессии в отношении Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал принять ответные меры. Песков заявил, что у России нет таких планов и она не представляет угрозы для других государств. Сам Путин ранее отметил, что прежде также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло.