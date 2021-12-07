Газета
Политика

Песков оценил возможность новых антироссийских санкций со стороны США

Ведомости

Кремль не видел косвенных подтверждений от Белого дома, что США введут новые санкции в отношении России, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать. Что касается увлечения санкциями, то мы знаем пристрастия эти американской стороны к таким санкционным упражнениям. В этом плане, конечно, предсказуемость американской стороны оставляет желать лучшего», — сказал он. 

Вчера CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон обсуждает вопрос о введении новых санкций против России для предотвращения потенциального «вторжения» ее войск на Украину. Отмечалось, что ограничения могут коснуться «ближайшего окружения» президента России Владимира Путина и энергетических компаний. Предполагается также отключение страны от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на суверенный долг. В частности, США обсуждают возможность лишения российских энергетических компаний доступа к долговым рынкам, писал телеканал.

Комментируя это, Песков отметил, что не знает, «утка ли это» или «целенаправленный слив». Он отметил, что «не стал бы на это реагировать». «Много сейчас всего и правдивого, и лживого публикуется», — добавил пресс-секретарь. 

На прошлой неделе заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд пригрозила ввести «невиданные ранее» экономические санкции в отношении России в случае ее агрессии в отношении Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал принять ответные меры. Песков заявил, что у России нет таких планов и она не представляет угрозы для других государств. Сам Путин ранее отметил, что прежде также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло.

Ранее по теме: CNN допустил введение новых антироссийских санкций со стороны США

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных