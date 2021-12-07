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Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден начали двусторонние переговоры по видеосвязи, сообщает ТАСС.

В начале встречи Джо Байден выразил сожаление, что встреча проходит по видеосвязи. «Рад видеть вас снова. К сожалению, не удалось увидеться на встрече "большой двадцатки", но надеюсь, в следующий раз мы сможем встретиться лицом к лицу», — сказал Байден в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на предстоящих переговорах президенты России и США обсудят наиболее сложные темы, также он призвал не ждать прорывов по их результатам.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе беседы президенты обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине. Также Путин и Байден затронут вопрос стратегической стабильности. Речь идет о предложении российского президента по проведению переговоров о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории.

В свою очередь представители администрации Байдена заявили, что президент намерен обсудить с Путиным ситуацию на Украине, в том числе активность России около ее границ.

Очная встреча Путина и Байдена прошла 6 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Тогда лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.

Ранее по теме: В Кремле оценили возможность «прорыва» по итогам переговоров Путина и Байдена

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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