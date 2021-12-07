Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден начали двусторонние переговоры по видеосвязи, сообщает ТАСС.
В начале встречи Джо Байден выразил сожаление, что встреча проходит по видеосвязи. «Рад видеть вас снова. К сожалению, не удалось увидеться на встрече "большой двадцатки", но надеюсь, в следующий раз мы сможем встретиться лицом к лицу», — сказал Байден в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на предстоящих переговорах президенты России и США обсудят наиболее сложные темы, также он призвал не ждать прорывов по их результатам.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе беседы президенты обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине. Также Путин и Байден затронут вопрос стратегической стабильности. Речь идет о предложении российского президента по проведению переговоров о достижении договоренностей, которые бы исключали дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории.
В свою очередь представители администрации Байдена заявили, что президент намерен обсудить с Путиным ситуацию на Украине, в том числе активность России около ее границ.
Очная встреча Путина и Байдена прошла 6 июня в Женеве. Переговоры длились больше трех часов. Тогда лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности. В ходе встречи стороны также обсудили Белоруссию, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений. В частности, была достигнута договоренность о взаимном возвращении послов.