CNN: США изучают возможность эвакуации американских граждан из Украины
Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность эвакуации американских граждан с территории Украины на фоне сообщений о возможном «российском вторжении», сообщает CNN со ссылкой на источники.
По словам источников, на данный момент Пентагон прорабатывает ряд различных сценариев в случае необходимости эвакуации, от небольшой эвакуации государственных служащих США до более крупной эвакуации с участием более широкого круга американских граждан. Источники телеканала подчеркнули, что в настоящее время администрация не видит необходимости в эвакуации — самолеты прежнему летают из международных аэропортов Украины, а сухопутные границы с западными соседями Украины открыты. Обсуждения планов по эвакуации являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью, подчеркнули несколько источников телеканала.
По данным телеканала, вечером 6 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд провела брифинг для сенаторов, в котором рассказала о «жестком» пакете санкций против России, который готовит администрация президента США в ответ на «возможное вторжение» российских войск на территорию Украины. При этом Нуланд сообщила сенаторам, что варианты сдерживания «вторжения» довольно очевидны и ограниченны.
Источники телеканала подчеркивают, что до сих пор неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о «вторжении». «Мы не знаем, решил ли Путин применить силу, но мы точно знаем, что он ставит российские вооруженные силы и российские силы безопасности в такое место, где они могли бы действовать довольно радикально», — цитирует директора ЦРУ Уильяма Бернса CNN.
7 декабря начались переговоры Владимира Путина и Джо Байдена в режиме видеоконференции, одной из тем для обсуждения станет и ситуация на Украине.
Вчера CNN сообщил, что администрация Байдена обсуждает введение новых санкций в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину. Санкции могут затронуть «ближайшее окружение» президента России Владимира Путина, энергетические компании, еще один вариант — отключение России от международной платежной системы SWIFT. Такие меры пока обсуждаются с европейскими партнерами, но окончательное решение еще не принято, пишет издание. Новые санкции США против России также могут затронуть российский суверенный долг, утверждает CNN.
В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских военных.
На прошлой неделе Нуланд пригрозила ввести «невиданные ранее» экономические санкции в отношении России в случае агрессии против Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал принять ответные меры. Песков заявил, что у России нет таких планов и что она не представляет угрозы для других стран мира. Сам Путин подчеркнул, что ранее также говорилось, что Россия якобы вторгнется на территорию Украины, однако этого не произошло.