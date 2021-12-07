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Политика

Белоруссия с 1 января введет продовольственное эмбарго на товары из США, ЕС и Канады

Ведомости

Правительство Белоруссии с 1 января вводит запрет на ввоз в страну ряда товаров из стран Евросоюза, США, Канады, Исландии, Великобритании и Ирландии, а также Северной Македонии, Черногории и Албании. Об этом говорится в сообщении совета министров — кабмин республики сегодня принял соответствующее постановление. Эмбарго на ввоз товаров вводится в качестве ответной меры на санкции западных стран против Белоруссии. 

«Согласно принятому правительством решению с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении широкого перечня товаров, произведенных в странах, реализующих дискриминационную политику и осуществляющих недружественные действия в отношении нашей страны», – говорится в сообщении пресс-службы. 

Постановление белорусского совмина не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления или, к примеру, предназначенных для детского питания, и ряда других позиций критического импорта, отметили в пресс-службе. 

В перечне подлежащих запрету на ввоз в Белоруссию товаров содержатся свиньи и свинина, мясо КРС, некоторые субпродукты, различные виды другого мяса (в том числе соленое, сушеное или копченое), молочная продукция, овощи, орехи и фрукты, разные виды жира, колбасы, кондитерские изделия и другие товары.

2 декабря Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) ввело санкции против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии. В частности, ведомство запретило своим гражданам операции с новыми долговыми обязательствами Белоруссии, выпущенными после 2 декабря на срок более 90 дней.

Одновременно с США санкции против Белоруссии ввели Совет Евросоюза (ЕС) и власти Великобритании. Пятый пакет санкций ЕС против Белоруссии предусматривает рестрикции в отношении 11 юридических лиц, которые участвовали в преднамеренной перевозке мигрантов, их сборе на территории Белоруссии и транспортировке на границу стран. Также в список вошли субъекты химической отрасли, авиационного сектора и отрасли, которая производит запчасти для автомобилей. В новый санкционный список ЕС включены 17 человек за якобы причастность к перевозке мигрантов и за нарушения прав человека в Белоруссии.

В свою очередь, под санкции Великобритании попали пять журналистов государственных СМИ и компания «Беларуськалий».

Ранее по теме: МИД Белоруссии объявил ответные меры на санкции западных стран

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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