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Путин и Байден завершили переговоры

Ведомости

Двусторонние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, сообщается на сайте Кремля. Главы государств беседовали по видеосвязи.

Переговоры длились более двух часов. Подробности разговора пока не известны, однако ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что обсуждаться будут наиболее сложные темы. Он также призвал не ждать прорывов по итогам встречи.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе беседы президенты обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине. Кроме того, планировалось затронуть вопрос стратегической стабильности, в том числе проведение переговоров об исключении вероятности продвижения НАТО на восток и размещения угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории.

6 июня этого года Путин и Байден встретились лично в Женеве. Тогда их переговоры длились дольше трех часов. Главы государств обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, ситуацию в Белоруссии, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений.

Ранее по теме: Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных