Путин и Байден завершили переговоры

До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе беседы президенты обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине. Кроме того, планировалось затронуть вопрос стратегической стабильности, в том числе проведение переговоров об исключении вероятности продвижения НАТО на восток и размещения угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории.