Путин и Байден завершили переговоры
Двусторонние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились, сообщается на сайте Кремля. Главы государств беседовали по видеосвязи.
Переговоры длились более двух часов. Подробности разговора пока не известны, однако ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что обсуждаться будут наиболее сложные темы. Он также призвал не ждать прорывов по итогам встречи.
До этого помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что в ходе беседы президенты обсудят двусторонние отношения, ход реализации женевских договоренностей, ситуацию в Афганистане, Иране, Ливии, Сирии и на Украине. Кроме того, планировалось затронуть вопрос стратегической стабильности, в том числе проведение переговоров об исключении вероятности продвижения НАТО на восток и размещения угрожающих безопасности России вооружений в непосредственной близости от ее территории.
6 июня этого года Путин и Байден встретились лично в Женеве. Тогда их переговоры длились дольше трех часов. Главы государств обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, ситуацию в Белоруссии, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений.