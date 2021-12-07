В США исключили санкции против «Северного потока — 2» из проекта оборонного бюджета
Палата представителей США опубликовала новый законопроект об оборонном бюджете страны, в котором отсутствуют положения о санкциях против «Северного потока — 2» и суверенного долга России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ. Также проект оборонного бюджета на 2022 г. предполагает выделение $300 млн в качестве военной помощи Украине.
Согласно документу, представленный проект оборонного бюджета должен пройти утверждение в палате представителей и сенате, прежде чем его подпишет президент Джо Байден. Дальнейшие поправки также допускаются несмотря на то, что законопроект внесен с учетом предварительного согласования обеих палат.
Новый законопроект об оборонном бюджете без упоминания антироссийских санкций был внесен после завершения переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которые закончились 7 декабря в 20:15 по мск.
Переговоры длились более двух часов. Подробности разговора пока не известны, однако ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что обсуждаться будут наиболее сложные темы. Он также призвал не ждать прорывов по итогам встречи.
25 ноября издание Foreign Policy сообщило, что администрация президента США Джо Байдена лоббирует отмену санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», которые были прописаны в предыдущем законопроекте об оборонном бюджете страны. Группа сенаторов от республиканской и демократической партий требовали, чтобы данные поправки были внесены в законопроект об оборонном бюджете США. На фоне этого принятие предыдущего законопроекта было временно заблокировано в сенате.
Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Об этом 16 ноября объявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.