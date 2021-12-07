Газета
Политика

В США исключили санкции против «Северного потока — 2» из проекта оборонного бюджета

Ведомости

Палата представителей США опубликовала новый законопроект об оборонном бюджете страны, в котором отсутствуют положения о санкциях против «Северного потока — 2» и суверенного долга России, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ. Также проект оборонного бюджета на 2022 г. предполагает выделение $300 млн в качестве военной помощи Украине. 

Согласно документу, представленный проект оборонного бюджета должен пройти утверждение в палате представителей и сенате, прежде чем его подпишет президент Джо Байден. Дальнейшие поправки также допускаются несмотря на то, что законопроект внесен с учетом предварительного согласования обеих палат. 

Новый законопроект об оборонном бюджете без упоминания антироссийских санкций был внесен после завершения переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которые закончились 7 декабря в 20:15 по мск. 

Переговоры длились более двух часов. Подробности разговора пока не известны, однако ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что обсуждаться будут наиболее сложные темы. Он также призвал не ждать прорывов по итогам встречи.

25 ноября издание Foreign Policy сообщило, что администрация президента США Джо Байдена лоббирует отмену санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2», которые были прописаны в предыдущем законопроекте об оборонном бюджете страны. Группа сенаторов от республиканской и демократической партий требовали, чтобы данные поправки были внесены в законопроект об оборонном бюджете США. На фоне этого принятие предыдущего законопроекта было временно заблокировано в сенате. 

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Об этом 16 ноября объявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. 

Ранее по теме: В Германии исключили эксплуатацию «Северного потока — 2» до сертификации

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных