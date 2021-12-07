В США исключили санкции против «Северного потока — 2» из проекта оборонного бюджета

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Об этом 16 ноября объявило Федеральное сетевое агентство Германии. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии.