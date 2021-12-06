В Германии исключили эксплуатацию «Северного потока — 2» до сертификации
Газопровод «Северный поток — 2» не может быть принят в эксплуатацию до завершения сертификации, заявила журналистам в ходе брифинга представитель минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер.
«В настоящее время мы не находимся в ситуации, когда процесс сертификации завершен. И до тех пор, пока это так, "Северный поток — 2" не может быть принят в эксплуатацию», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
27 ноября немецкая газета Handelsblatt сообщила, что «Северный поток — 2» возможно запустить до завершения сертификации при условии оплаты штрафа на сумму до 1 млн евро. Издание отметило, что на фоне внушительного объема инвестиций в строительство газопровода и растущих цен на газ у оператора проекта Nord Stream 2 AG «может возникнуть соблазн» быстрого запуска. Handelsblatt указала на два случая, когда такая схема была реализована: проект NEL — западное ответвление «Северного потока» и немецкий трубопровод EGL 401.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его строительство завершилось 10 сентября, но для запуска компания Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов.
Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как все будет организовано в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.