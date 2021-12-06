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В Германии исключили эксплуатацию «Северного потока — 2» до сертификации

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Газопровод «Северный поток — 2» не может быть принят в эксплуатацию до завершения сертификации, заявила журналистам в ходе брифинга представитель минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер.

«В настоящее время мы не находимся в ситуации, когда процесс сертификации завершен. И до тех пор, пока это так, "Северный поток — 2" не может быть принят в эксплуатацию», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

27 ноября немецкая газета Handelsblatt сообщила, что «Северный поток — 2» возможно запустить до завершения сертификации при условии оплаты штрафа на сумму до 1 млн евро. Издание отметило, что на фоне внушительного объема инвестиций в строительство газопровода и растущих цен на газ у оператора проекта Nord Stream 2 AG «может возникнуть соблазн» быстрого запуска. Handelsblatt указала на два случая, когда такая схема была реализована: проект NEL — западное ответвление «Северного потока» и немецкий трубопровод EGL 401.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его строительство завершилось 10 сентября, но для запуска компания Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов.

Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как все будет организовано в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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