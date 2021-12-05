Глава «Нафтогаза» назвал издевательством решение ФРГ по «Северному потоку — 2»
Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко раскритиковал решение немецкого регулятора, которое позволит оператору Nord Stream 2 AG создать дочернее предприятие в ФРГ, отвечающее только за небольшой участок газопровода на территории Германии. По словам Витренко, газопровод не должен быть сертифицирован в связи с несоответствием стандартам, передает Euractiv.
«Мы явно против такого подхода. Сертифицировать только часть трубопровода не имеет смысла, это издевательство над правилами ЕС, и мы надеемся, что этого не произойдет», — сказал Витренко на конференции в Брюсселе.
Ранее Витренко призвал США ввести санкции против создаваемой в Германии дочерней компании Nord Stream 2 AG. Он говорил, что «Россия использует газ в качестве оружия, играет не по правилам и "Северный поток — 2" фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность».
Украина может потерять около $2 млрд в год, если газопровод «Северный поток — 2» будет запущен, говорил глава «Нафтогаза» в интервью Reuters. Эта сумма составляет примерно 1,5% ВВП страны.
Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября, для запуска газопровода Nord Stream 2 AG должна получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена.