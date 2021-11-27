Газета
Экономика

В Германии назвали способ запуска «Северного потока — 2» до сертификации

Ведомости

Оператор газопровода «Северный поток — 2» может запустить его, не дожидаясь окончания процесса сертификации. Это грозит штрафом в размере до 1 млн евро, но на фоне внушительного объема инвестиций в строительство газопровода и растущих цен на газ у оператора «может возникнуть соблазн» быстрого запуска, сообщает газета Handelsblatt.

Газета упоминает два случая, когда трубопроводы запускали до завершения процесса сертификации — это проект NEL, западное ответвление «Северного потока», и немецкий трубопровод EGL 401.

По данным издания, запуск до одобрения немецкого регулятора — Федерального сетевого агентства — грозит штрафом до 1 млн евро.

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«Сумма кажется приемлемой. Инвестиции в строительство «Северного потока — 2» составляют не менее 10 млрд евро. Учитывая постоянно высокий уровень цен на газ, у оператора может возникнуть соблазн быстро запустить трубопровод, тем более что это сэкономит «Газпрому» транзитные сборы за проход газа через Украину», — говорится в статье.

При этом в Федеральном сетевом агентстве подчеркивают, что указанные случаи получения сертификата «никоим образом не сопоставимы» с проектом «Северный поток — 2». Представитель ведомства заявил, что из этих двух судебных разбирательств невозможно сделать выводы, так как «факты сертификации слишком сильно расходятся», также отличаются сами компании. 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его строительство завершилось 10 сентября, но для запуска оператор Nord Stream 2 AG должен получить разрешение немецкого и европейского регуляторов.

Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как все будет организовано в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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