В Германии назвали способ запуска «Северного потока — 2» до сертификации
Оператор газопровода «Северный поток — 2» может запустить его, не дожидаясь окончания процесса сертификации. Это грозит штрафом в размере до 1 млн евро, но на фоне внушительного объема инвестиций в строительство газопровода и растущих цен на газ у оператора «может возникнуть соблазн» быстрого запуска, сообщает газета Handelsblatt.
Газета упоминает два случая, когда трубопроводы запускали до завершения процесса сертификации — это проект NEL, западное ответвление «Северного потока», и немецкий трубопровод EGL 401.
По данным издания, запуск до одобрения немецкого регулятора — Федерального сетевого агентства — грозит штрафом до 1 млн евро.
«Сумма кажется приемлемой. Инвестиции в строительство «Северного потока — 2» составляют не менее 10 млрд евро. Учитывая постоянно высокий уровень цен на газ, у оператора может возникнуть соблазн быстро запустить трубопровод, тем более что это сэкономит «Газпрому» транзитные сборы за проход газа через Украину», — говорится в статье.
При этом в Федеральном сетевом агентстве подчеркивают, что указанные случаи получения сертификата «никоим образом не сопоставимы» с проектом «Северный поток — 2». Представитель ведомства заявил, что из этих двух судебных разбирательств невозможно сделать выводы, так как «факты сертификации слишком сильно расходятся», также отличаются сами компании.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его строительство завершилось 10 сентября, но для запуска оператор Nord Stream 2 AG должен получить разрешение немецкого и европейского регуляторов.
Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как все будет организовано в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.