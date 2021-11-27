В Германии назвали способ запуска «Северного потока — 2» до сертификации

При этом в Федеральном сетевом агентстве подчеркивают, что указанные случаи получения сертификата «никоим образом не сопоставимы» с проектом «Северный поток — 2». Представитель ведомства заявил, что из этих двух судебных разбирательств невозможно сделать выводы, так как «факты сертификации слишком сильно расходятся», также отличаются сами компании.