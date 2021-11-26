МВФ оценил потери Украины от «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его строительство завершилось 10 сентября, но для запуска оператор Nord Stream 2 AG должен получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как все будет организовано в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.