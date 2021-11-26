МВФ оценил потери Украины от «Северного потока — 2»
Украина будет терять по $1,3 млрд ежегодно после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
«Как только "Северный поток — 2" заработает, объем газа, проходящего через Украину, может еще больше сократиться, а доходы Украины от транзита, по прогнозам, составят около $1,2 млрд в год. Действующий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2024 г.», — сказано в документе.
По данным МВФ, последние пять лет Украина получали более $2,5 млрд ежегодно за транзит российского газа в Европу. По итогам этого года сумма будет примерно на 40% меньше, считают аналитики. Предстоящее завершение проекта «Северный поток — 2» может усилить уязвимость энергетической безопасности Украины в будущем, отмечается в докладе.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его строительство завершилось 10 сентября, но для запуска оператор Nord Stream 2 AG должен получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как все будет организовано в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.
Украина неоднократно выступала против строительства «Северного потока — 2». Киев считает, что Россия использует газопровод как геополитическое оружие. По подсчетам республики, ее исключение из транзитных поставок приведет к ежегодным потерям в $2 млрд.
При этом Москва неоднократно говорила, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, а не политическим. Президент России Владимир Путин выразил готовность продолжать транзит газа через Украину после 2024 г. с учетом спроса на газ в Европе.