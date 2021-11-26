Газета
Экономика

МВФ оценил потери Украины от «Северного потока — 2»

Ведомости

Украина будет терять по $1,3 млрд ежегодно после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

«Как только "Северный поток — 2" заработает, объем газа, проходящего через Украину, может еще больше сократиться, а доходы Украины от транзита, по прогнозам, составят около $1,2 млрд в год. Действующий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в 2024 г.», — сказано в документе.

По данным МВФ, последние пять лет Украина получали более $2,5 млрд ежегодно за транзит российского газа в Европу. По итогам этого года сумма будет примерно на 40% меньше, считают аналитики. Предстоящее завершение проекта «Северный поток — 2» может усилить уязвимость энергетической безопасности Украины в будущем, отмечается в докладе. 

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Его строительство завершилось 10 сентября, но для запуска оператор Nord Stream 2 AG должен получить разрешение немецкого и европейского регуляторов. Сейчас сертификация трубопровода временно приостановлена. Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как все будет организовано в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.

Украина неоднократно выступала против строительства «Северного потока — 2». Киев считает, что Россия использует газопровод как геополитическое оружие. По подсчетам республики, ее исключение из транзитных поставок приведет к  ежегодным потерям в $2 млрд.

При этом Москва неоднократно говорила, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, а не политическим. Президент России Владимир Путин выразил готовность продолжать транзит газа через Украину после 2024 г. с учетом спроса на газ в Европе.

Ранее по теме: «Оператор ГТС Украины» выступил против сертификации «Северного потока — 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных