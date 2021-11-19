Газета
Бизнес

«Оператор ГТС Украины» выступил против сертификации «Северного потока — 2»

Ведомости

Компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и ее немецкая дочерняя структура не могут быть сертифицированы как независимый оператор, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями украинской компании «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения по «Северному потоку — 2», что приостановило сертификацию газопровода. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. Для этого ей потребуется создать в ФРГ дочернее предприятие, которое станет владельцем и оператором пролегающего в территориальных водах Германии участка газопровода, и передать ему основные активы и кадровые ресурсы.

Nord Stream 2 AG должен зарегистрироваться в качестве независимого транспортного оператора, чтобы соответствовать требованиям Третьего энергетического пакета ЕС. Согласно его положениям, юридические лица, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать.

«Наша позиция состоит в том, что ни Nord Stream 2 AG, ни немецкая дочерняя компания не могут и не должны быть сертифицированы как независимый оператор газотранспортной системы. И мы будем на этом настаивать», — заявила Белькова в колонке, опубликованной на сайте издания «НВ». По ее словам, создание компанией Nord Stream 2 AG дочерней структуры не повлияет на ситуацию, так как поставщик газа один — «Газпром».

Разделение и разные подходы к разным частям маршрута она назвала бессмысленным, так как «Северный поток — 2» — один непрерывный газопровод, доступ к которому имеет только один поставщик газа. «Создание очередной дочерней компании "Газпрома" не меняет ситуацию: требования о разделении, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах должны применяться на всем расстоянии трубопровода», — отметила она.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Федеральное сетевое агентство Германии удовлетворило заявку на участие компании в процедуре сертификации «Северного потока — 2». Об участии в этом процессе также сообщала украинская компания «Нафтогаз». Украина неоднократно выступала против строительства «Северного потока — 2», заявляя, что Россия использует его в качестве геополитического оружия: в Киеве подсчитали, что исключение страны из транзитных поставок российского газа в Европу лишит ее ежегодных доходов в размере $2 млрд.

Москва отмечает, что проект носит коммерческий, а не политический характер, и утверждает, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины останется в силе на весь период его действия, то есть до 2024 г. Кроме того, как утверждал президент РФ Владимир Путин, Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после этого срока с учетом спроса на газ в Европе.

«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта было завершено 10 сентября. Оператор проекта уже пустил по первой нитке газопровода технический газ, вторую нитку могут заполнить до конца года. Сейчас «Газпрому» предстоит сертификация газопровода — сначала в Федеральном сетевом агентстве Германии, затем в Еврокомиссии.

Ранее по теме: В бундестаге спрогнозировали сроки запуска «Северного потока — 2»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных