«Оператор ГТС Украины» выступил против сертификации «Северного потока — 2»
Компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG и ее немецкая дочерняя структура не могут быть сертифицированы как независимый оператор, заявила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями украинской компании «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова.
16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения по «Северному потоку — 2», что приостановило сертификацию газопровода. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. Для этого ей потребуется создать в ФРГ дочернее предприятие, которое станет владельцем и оператором пролегающего в территориальных водах Германии участка газопровода, и передать ему основные активы и кадровые ресурсы.
Nord Stream 2 AG должен зарегистрироваться в качестве независимого транспортного оператора, чтобы соответствовать требованиям Третьего энергетического пакета ЕС. Согласно его положениям, юридические лица, которые занимаются добычей ресурсов, не имеют права их транспортировать.
«Наша позиция состоит в том, что ни Nord Stream 2 AG, ни немецкая дочерняя компания не могут и не должны быть сертифицированы как независимый оператор газотранспортной системы. И мы будем на этом настаивать», — заявила Белькова в колонке, опубликованной на сайте издания «НВ». По ее словам, создание компанией Nord Stream 2 AG дочерней структуры не повлияет на ситуацию, так как поставщик газа один — «Газпром».
Разделение и разные подходы к разным частям маршрута она назвала бессмысленным, так как «Северный поток — 2» — один непрерывный газопровод, доступ к которому имеет только один поставщик газа. «Создание очередной дочерней компании "Газпрома" не меняет ситуацию: требования о разделении, доступе третьих сторон и прозрачных тарифах должны применяться на всем расстоянии трубопровода», — отметила она.
Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Федеральное сетевое агентство Германии удовлетворило заявку на участие компании в процедуре сертификации «Северного потока — 2». Об участии в этом процессе также сообщала украинская компания «Нафтогаз». Украина неоднократно выступала против строительства «Северного потока — 2», заявляя, что Россия использует его в качестве геополитического оружия: в Киеве подсчитали, что исключение страны из транзитных поставок российского газа в Европу лишит ее ежегодных доходов в размере $2 млрд.
Москва отмечает, что проект носит коммерческий, а не политический характер, и утверждает, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины останется в силе на весь период его действия, то есть до 2024 г. Кроме того, как утверждал президент РФ Владимир Путин, Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после этого срока с учетом спроса на газ в Европе.
«Северный поток — 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Строительство проекта было завершено 10 сентября. Оператор проекта уже пустил по первой нитке газопровода технический газ, вторую нитку могут заполнить до конца года. Сейчас «Газпрому» предстоит сертификация газопровода — сначала в Федеральном сетевом агентстве Германии, затем в Еврокомиссии.