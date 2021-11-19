«Оператор ГТС Украины» выступил против сертификации «Северного потока — 2»

Москва отмечает, что проект носит коммерческий, а не политический характер, и утверждает, что договор о транзите газа в Европу через территорию Украины останется в силе на весь период его действия, то есть до 2024 г. Кроме того, как утверждал президент РФ Владимир Путин, Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после этого срока с учетом спроса на газ в Европе.