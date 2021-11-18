В бундестаге спрогнозировали сроки запуска «Северного потока — 2»
Запуск газопровода «Северный поток — 2» возможен в апреле — мае 2022 г., сообщил депутат бундестага Штеффен Котре («Альтернатива для Германии»), слова которого передает «РИА Новости».
«Не думаю, что проект можно сейчас остановить, что Федеральное сетевое агентство сможет остановить сертификацию "Северного потока 2", однако Еврокомиссия, скорее всего, также попытается затянуть процесс со своей стороны. Запуск в эксплуатацию "Северного потока — 2" ожидаю не ранее следующего года, возможно, в апреле или мае», — заявил Котре.
Ранее источник агентства Reuters в правительстве Германии спрогнозировал, что приостановка процесса сертификации «Северного потока — 2» немецким регулятором может привести к задержке ввода газопровода в эксплуатацию до марта 2022 г.
16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии уведомило «Газпром» и другие стороны соглашения по «Северному потоку — 2», что приостановило сертификацию газопровода. Регулятор заявил, что сертифицировать принадлежащую «Газпрому» швейцарскую компанию Nord Stream 2 AG в качестве независимого газотранспортного оператора можно лишь после того, как она будет организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии. Для этого ей потребуется создать в ФРГ дочернее предприятие, которое станет владельцем и оператором пролегающего в территориальных водах Германии участка газопровода, и передать ему основные активы и кадровые ресурсы. Биржевые цены на газ в Европе на новостях выросли до максимальных уровней с конца октября.
Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США активно выступали против строительства газопровода, называя его политическим проектом. Россия неоднократно подчеркивала коммерческий характер проекта.
Хотя укладка обеих ниток «Северного потока — 2» завершена и по первой из них уже пущен технический газ, оператору строительства Nord Stream 2 необходимо пройти процесс сертификации в качестве независимого оператора согласно правилам ЕС, по которым добычей и транспортировкой газа по участкам трубопровода, расположенным на территории сообщества, должны заниматься разные компании. Этот процесс будет проходить в два этапа. После согласования регулятором данные по сертификации должны быть переданы в Еврокомиссию.