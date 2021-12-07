Макрон выразил надежду на снижение напряженности между Москвой и Вашингтоном
Прошедшие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом являются частью усилий по снижению напряженности в отношениях между Россией и странами Запада. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Agence France-Presse.
«Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряженности… Идея заключается в том, чтобы попытаться вернуть Россию в форматы координации с нами», — отметил он.
Французский президент напомнило о существовании дипломатического механизма по урегулированию конфликта на востоке Украины - «нормандского формата». По его словам такой формат также необходим для нейтрализации противоречий и «снятия напряженности в отношениях России с НАТО».
Двусторонние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились 7 декабря, они длились более двух часов. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден выразил глубокую озабоченность США и их европейских союзников по поводу «сосредоточения Россией сил вокруг Украины» и «дал понять, что США и их союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации». В Кремле пока подробности встречи не приводили.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что обсуждаться будут наиболее сложные вопросы двухсторонних отношений. Он также призвал не ждать прорывов по итогам встречи.