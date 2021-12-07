Макрон выразил надежду на снижение напряженности между Москвой и Вашингтоном

Двусторонние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились 7 декабря, они длились более двух часов. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден выразил глубокую озабоченность США и их европейских союзников по поводу «сосредоточения Россией сил вокруг Украины» и «дал понять, что США и их союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации». В Кремле пока подробности встречи не приводили.