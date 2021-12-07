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Макрон выразил надежду на снижение напряженности между Москвой и Вашингтоном

Ведомости

Прошедшие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Джо Байденом являются частью усилий по снижению напряженности в отношениях между Россией и странами Запада. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Agence France-Presse.

«Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряженности… Идея заключается в том, чтобы попытаться вернуть Россию в форматы координации с нами», — отметил он. 

Французский президент напомнило о существовании дипломатического механизма по урегулированию конфликта на востоке Украины - «нормандского формата». По его словам такой формат также необходим для нейтрализации противоречий и «снятия напряженности в отношениях России с НАТО».

Двусторонние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершились 7 декабря, они длились более двух часов. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден выразил глубокую озабоченность США и их европейских союзников по поводу «сосредоточения Россией сил вокруг Украины» и «дал понять, что США и их союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации». В Кремле пока подробности встречи не приводили. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что обсуждаться будут наиболее сложные вопросы двухсторонних отношений. Он также призвал не ждать прорывов по итогам встречи.

Ранее по теме: Путин и Байден завершили переговоры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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