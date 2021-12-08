Нуланд заявила о финансовой изоляции России в случае вторжения на Украину

«То, о чем мы говорим, по сути будет равносильно полной изоляции России от мировой финансовой системы со всеми последствиями, которые это повлечет для российского бизнеса, жителей России, для их возможностей в плане работы, поездок, торговли», — заявила Нуланд (цитата по ТАСС). Она отметила, что США рассматривают «весь набор вариантов».