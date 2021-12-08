Путин и Байден договорились о начале диалога о безопасности в Европе
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время переговоров договорились назначить представителей, которые в скором времени начнут диалог по стратегической безопасности в Европе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президенты договорились о том, что они назначат своих представителей, которые весьма оперативно начнут обсуждение вот этой сложной конфронтационной ситуации, обсуждение вопросов вот этой вот стратегической безопасности на континенте», — рассказал Песков.
Он добавил, что пока неизвестно, когда точно начнется диалог, но президенты договорились, что это будет «весьма и весьма оперативно». Также пока не решено, будет ли это обсуждение идти в рамках диалога России и США по стратегической стабильности или отдельно. Это будет зависеть от того, кого именно президент назначит представителями, пояснил Песков.
Президенты говорили, что после встречи представителей нужно будет еще раз провести переговоры, однако пока невозможно сказать, когда это произойдет. Формат такой встречи Путина и Байдена, по словам Пескова, не важен: видеоконференция позволяет говорить достаточно откровенно, Путину понравился такой формат.
7 декабря переговоры Путина и Байдена состоялись по видеосвязи. 16 июня этого года Путин и Байден встретились лично в Женеве. Тогда их переговоры длились дольше трех часов. Главы государств обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, ситуацию в Белоруссии, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений.