Путин и Байден договорились о начале диалога о безопасности в Европе

Он добавил, что пока неизвестно, когда точно начнется диалог, но президенты договорились, что это будет «весьма и весьма оперативно». Также пока не решено, будет ли это обсуждение идти в рамках диалога России и США по стратегической стабильности или отдельно. Это будет зависеть от того, кого именно президент назначит представителями, пояснил Песков.