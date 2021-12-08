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МИД оценил возможность включения США в нормандский формат

Ведомости

МИД России не видит противопоказаний к подключению США к нормандскому формату, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олега Красницкого.

«Этот вопрос (подключение США к нормандскому формату), он постоянно звучит, в принципе, противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности приглашения американского лидера Джо Байдена присоединиться к нормандскому формату, заявил, что он является самодостаточным.

«Это самодостаточный формат, и хотя его эффективность сейчас из-за позиции Киева, из-за того, что Киев не выполняет минские договоренности, весьма и весьма скромна, я имею в виду эффективность этого формата, но все-таки до сих пор и Париж, и Берлин считали, что это самодостаточный формат, так что нет никакой необходимости его расширения», — заявил Песков в преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря.

Нормандский формат был создан в 2014 г. для решения конфликта на юго-востоке Украины. В него вошли лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. «Нормандская четверка» в 2015 г. приняла минские соглашения, которые направлены на преодоление конфликта в Донбассе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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