МИД оценил возможность включения США в нормандский формат
МИД России не видит противопоказаний к подключению США к нормандскому формату, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олега Красницкого.
«Этот вопрос (подключение США к нормандскому формату), он постоянно звучит, в принципе, противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев», — сказал он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможности приглашения американского лидера Джо Байдена присоединиться к нормандскому формату, заявил, что он является самодостаточным.
«Это самодостаточный формат, и хотя его эффективность сейчас из-за позиции Киева, из-за того, что Киев не выполняет минские договоренности, весьма и весьма скромна, я имею в виду эффективность этого формата, но все-таки до сих пор и Париж, и Берлин считали, что это самодостаточный формат, так что нет никакой необходимости его расширения», — заявил Песков в преддверии переговоров президента РФ Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря.
Нормандский формат был создан в 2014 г. для решения конфликта на юго-востоке Украины. В него вошли лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. «Нормандская четверка» в 2015 г. приняла минские соглашения, которые направлены на преодоление конфликта в Донбассе.