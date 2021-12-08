Песков заявил об удовлетворенности Путина форматом встречи с Байденом
Удаленный формат встречи с американским коллегой Джо Байденом понравился президенту России Владимиру Путину, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать. По крайней мере, этот формат президенту Путину понравился», — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, главы государств сказали, что им нужно будет пообщаться еще раз после встречи их представителей. Когда это произойдет, на данный момент сказать нельзя, отметил он, добавив, что в связи с этим формат будущих переговоров президентов пока не важен. Представители глав государств оперативно начнут обсуждение «сложной конфронтационной ситуации» и вопросов стратегической безопасности на континенте.
7 декабря переговоры Путина и Байдена состоялись по видеосвязи. Общение длилось дольше двух часов. 16 июня этого года главы государств встретились лично в Женеве, тогда они общались более трех часов. Президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, ситуацию в Белоруссии, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений.