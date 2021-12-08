Песков заявил об удовлетворенности Путина форматом встречи с Байденом

По словам пресс-секретаря, главы государств сказали, что им нужно будет пообщаться еще раз после встречи их представителей. Когда это произойдет, на данный момент сказать нельзя, отметил он, добавив, что в связи с этим формат будущих переговоров президентов пока не важен. Представители глав государств оперативно начнут обсуждение «сложной конфронтационной ситуации» и вопросов стратегической безопасности на континенте.