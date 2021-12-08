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Песков заявил об удовлетворенности Путина форматом встречи с Байденом

Ведомости

Удаленный формат встречи с американским коллегой Джо Байденом понравился президенту России Владимиру Путину, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать. По крайней мере, этот формат президенту Путину понравился», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, главы государств сказали, что им нужно будет пообщаться еще раз после встречи их представителей. Когда это произойдет, на данный момент сказать нельзя, отметил он, добавив, что в связи с этим формат будущих переговоров президентов пока не важен. Представители глав государств оперативно начнут обсуждение «сложной конфронтационной ситуации» и вопросов стратегической безопасности на континенте.

7 декабря переговоры Путина и Байдена состоялись по видеосвязи. Общение длилось дольше двух часов. 16 июня этого года главы государств встретились лично в Женеве, тогда они общались более трех часов. Президенты обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, стратегическую безопасность, вопросы информационной безопасности и киберпреступности, ситуацию в Белоруссии, проблемы Украины, Ближнего Востока и вопросы двусторонних отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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